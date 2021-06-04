獨／盧秀燕重視警消接種疫苗 明再撥600劑施打

好消息！台中市長盧秀燕重視第一線警消防護量，今天剛完成第二批次1300劑施打，傍晚盧秀燕再撥600劑疫苗給警消人員，預計明天(5日)完成接種。台中市警消8500餘人，截至今天為止已有3409人施打，全體施打比率提高到40%。

台中市政府接獲中央配發的第二批新冠肺炎疫苗1.75萬劑，市長盧秀燕先後分配1500劑、1300劑疫苗給警消人員，今天1300劑疫苗順利施打完畢。

下午，市長盧秀燕再分配第三批疫苗給前線警消，警察500劑、消防100劑。台中市警察局、消防局證實，現在各單位正緊鑼密鼓彙整名單，一樣由外勤人員優先施打，施打地點為今天五處場所，但施打時間有待提供名冊後，由區公所、衛生所進一步通知。

根據統計，截至今天為止，市警局施打人數為2444人、消防局施打人數為965人；以市警局有6800人計算，警察人員施打的比例占市警局的35％，消防局約有1600人，施打比例占60%。

基層警消聽到有第三波疫苗可打，士氣鼓舞，報名相當踴躍，希望市府能持續為一線基層爭取疫苗，儘速朝接種率100%目標前進。