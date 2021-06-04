台中新聞局長黃國瑋：很難想像水災、旱災同時在台灣

彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下，北台灣傳出淹水災情，台中市至今一滴雨未下。台中市新聞局長黃國瑋說，實在很難想像在有生之年，會看到水災、旱災同時在台灣發生，希望彩雲颱風的雨能下對地方，幫台中解渴。

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會上表示，疫情嚴峻，水情也很重要，有梅雨和颱風兩面夾擊，北部傳出淹水災情，她今天上午和水利署長通話，梅雨和颱風影響，台灣會發生豪大雨，每個地區都要注意，一定要做好防災工作，水利局也開設水情三級應變中心。

盧秀燕提醒，前一陣子發生旱災，低窪、下游地區民眾可能會疏忽，家中排水管沒有清，落葉也會造成家中淹水，不要疏忽、做好準備，祈禱這波雨「下好下對」，對台中水情有幫忙

台中市水利局長范世億表示，調出近年颱風路徑，彩雲颱風和2020年黃蜂颱風路徑相似，影響範圍在北部，北部降雨會比中部多，雖然今年抗旱，水利局也有防汛演練。