快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

台中捷運防疫節能 手機充電站、飲水機暫停使用

中央社 / 台中4日電

台中捷運公司將於5日起各車站推動多項節能措施，管制手扶梯使用、女廁廁間封閉一半、日間降低局部照明、手機充電站及飲水機暫停使用，除節約能源也降低人員接觸感染風險。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，為兼顧防疫與節能，台中捷運公司針對全日出站運量不足百人的5座車站，北屯總站、舊社站、九張犁站、九德站及烏日站，手扶梯全日關閉，其餘車站手扶梯上午6時至晚間10時「只上不下」，晚間10時後全數關閉，有需要的旅客可搭乘電梯。

中捷公司指出，為了減少清潔用水、耗材及人力，並將清潔人力用於加強車站及電聯車清潔消毒，各車站女廁廁間將封閉一半，並採間隔式開放，以保持防疫距離。將依照各車站特性，日間降低局部照明。

此外，各車站的手機充電站及飲水機均暫停使用，以減少民眾接觸感染風險；電動輪椅專用充電插座仍開放使用，請輪椅旅客安心搭乘。

中捷公司表示，高鐵公司因應端午節連假疏運需求，6月11日至15日恢復原末班車行駛時間，捷運高鐵台中站也將配合高鐵恢復加開晚間0時15分往北屯總站的加班車。

台中捷運 高鐵

延伸閱讀

週末上菜／防疫在家也要好好吃 小奢華鍋煎「日式豬排」

紓困4.0上路 時代力量籲家庭防疫補貼納長照

宅家、戴口罩也要美！嬌蘭推防疫禮盒、迪奧主打亮眼妝

來點儀式感！ PAUL外帶即享88折 在家防疫也能享受法式料理

相關新聞

台中新聞局長黃國瑋：很難想像水災、旱災同時在台灣

彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下，北台灣傳出淹水災情，台中市至今一滴雨未下。台中市新聞局長黃國瑋說，實在很難想像在有生之...

戶外檢疫亭熱壞醫護 員榮啟用彰化縣第一個正壓檢疫亭

本土疫情依然嚴峻，各醫院都設置戶外篩檢站，天氣炎熱，負責相關工作的醫護人員身穿防護衣，無不汗流浹背，員榮醫療體系員生醫院...

疫情嚴峻 台中領長照服務證仍要臨櫃辦理？民批不便

疫情升溫，台中市衛生局為保持社交距離及防疫考量，5月12日起暫停辦理長照人員認證臨櫃服務，民眾反映取消臨櫃申請，但還要臨...

雨勢助水情！ 彰化市本周復水狀況佳 但伏流水濁度高

彰化市持續「供5停2」限水，但這星期復水狀況比前幾周好，居民猜想是否伏流水已起作用，或上周的雨勢讓水情轉為平穩，台水公司...

彩雲颱風+梅雨鋒面夾擊 中市府備妥沙包、抽水機因應

受彩雲颱風外圍環流及接續梅雨鋒面​影響，易有豪雨或大雨發生，台中市政府水利局將於明日上午8時開設三級應變中心，並已備妥沙...

彩雲颱風估今伴鋒面來襲 南投河川局籲防汛整備

中央氣象局於今日發布彩雲颱風陸上颱風警報，隨著颱風接近台灣本島，其外圍環流將為中南部山區帶來較強雨勢，日月潭氣象站表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。