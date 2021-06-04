台中捷運防疫節能 手機充電站、飲水機暫停使用

台中捷運公司將於5日起各車站推動多項節能措施，管制手扶梯使用、女廁廁間封閉一半、日間降低局部照明、手機充電站及飲水機暫停使用，除節約能源也降低人員接觸感染風險。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，為兼顧防疫與節能，台中捷運公司針對全日出站運量不足百人的5座車站，北屯總站、舊社站、九張犁站、九德站及烏日站，手扶梯全日關閉，其餘車站手扶梯上午6時至晚間10時「只上不下」，晚間10時後全數關閉，有需要的旅客可搭乘電梯。

中捷公司指出，為了減少清潔用水、耗材及人力，並將清潔人力用於加強車站及電聯車清潔消毒，各車站女廁廁間將封閉一半，並採間隔式開放，以保持防疫距離。將依照各車站特性，日間降低局部照明。

此外，各車站的手機充電站及飲水機均暫停使用，以減少民眾接觸感染風險；電動輪椅專用充電插座仍開放使用，請輪椅旅客安心搭乘。

中捷公司表示，高鐵公司因應端午節連假疏運需求，6月11日至15日恢復原末班車行駛時間，捷運高鐵台中站也將配合高鐵恢復加開晚間0時15分往北屯總站的加班車。