疫情嚴峻 台中領長照服務證仍要臨櫃辦理？民批不便

疫情升溫，台中市衛生局為保持社交距離及防疫考量，5月12日起暫停辦理長照人員認證臨櫃服務，民眾反映取消臨櫃申請，但還要臨櫃「領證」，仍要跑衛生局一趟。台中市議員楊典忠要求衛生局應把領證程序改為郵寄，減少民眾移動與臨櫃接觸。中市府衛生局表示，6月3日起新增匯款及郵政匯票繳費方式，再郵寄認證給申請人。

陳姓民眾表示，因疫情從觀光旅遊業轉從事長照工作，經過長照課程訓練後，要申請長照服務員認證，卻要親自到衛生局臨櫃申請，5月12日起才關閉臨櫃改為郵寄申請，但領證還是要到衛生局，從海線到豐原路途遙遠，且臨櫃領證還是有人員移動與接觸問題，實在不便。

楊典忠表示，盧秀燕市長一再說要簡政便民，但因應防疫「長期照顧服務人員認證」卻只做半套，應該把領證程序也改為郵寄，希望盡速改善行政流程。

衛生局表示，市府今年2月1日新增長照人員認證臨櫃服務，盼能減少申請人往返遞送申請文件及領證的舟車勞頓；因應疫情，5月12日起暫停臨櫃申請、改以郵件申請，因國內疫情仍嚴峻，6月3日再公告修訂流程，民眾可採匯款或郵政匯票繳費，衛生局確認後即連同小卡，以公文寄予申請人，減少民眾移動與臨櫃接觸。