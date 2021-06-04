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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

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雨勢助水情！ 彰化市本周復水狀況佳 但伏流水濁度高

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井5月初已供水1萬噸，近期目標再增加兩萬噸。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井5月初已供水1萬噸，近期目標再增加兩萬噸。圖／台水公司提供

彰化市持續「供5停2」限水，但這星期復水狀況比前幾周好，居民猜想是否伏流水已起作用，或上周的雨勢讓水情轉為平穩，台水公司指出，烏溪伏流水原本5月底目標再增加供水兩萬噸，但施工後地質條件無法完全滿足預估供水量，已緊急開挖3口較小的淺口井，目前還沒達標，但5月底梅雨鋒面水庫蓄水提高，確實有利復水。

今年逢乾旱，台水公司今年積極開發彰化市烏溪河濱廠，第一期已在5月初已供水1萬噸，並再日夜加緊趕工，原希望在5月底再增加兩萬噸，6月再1萬噸，達到4萬噸的目標。

水公司指出，新開發的伏流水因下大雨時濁度飆高，出水量不穩定，淨水廠無法處理，因此影響伏流水供應量，寬口井主體確實已經完成，但要補寬口井不足的淺口井仍在施工中，初期開挖3口淺井，為避免還是無法補足，規劃工地上游再鑿6口淺井。

彰化市從4月6日開始實施每週「供5停2」限水，這星期進入第9輪，原本下雨狀況不佳，經濟部還預告停水8小時，但5月底的大雨讓中部鯉魚潭、德基水庫水位上升，雖限水還是無法解除，但暫緩延長停水，居民也發現這星期復水相當準時，甚至懷疑是否提早來水。

水公司指出，彰化烏溪伏流水開發可減輕台中支援彰化的壓力，加上下雨讓水庫蓄水提高，台中昨天就多分配彰化1萬多噸水源，現在先使用伏流水，彰化把多配給的水源預存備用，不足再從中調度，這也是讓復水情況好轉的關鍵。

水庫 限水 停水

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