彩雲颱風估今伴鋒面來襲 南投河川局籲防汛整備

中央氣象局於今日發布彩雲颱風陸上颱風警報，隨著颱風接近台灣本島，其外圍環流將為中南部山區帶來較強雨勢，日月潭氣象站表示，鋒面將於午後報到，第四河川局預估南投山區累積雨量可能高達150至250釐米，且主要降雨集中於丹郡大流域及清水溪等地區，加上隨後而來的梅雨鋒面，籲竹山、仁愛、信義等山區要強化轄區防汛整備。

第四河川局指出，因應彩雲颱風及梅雨鋒面來襲，依情資研判，彩雲颱風對台灣主要影響時間為4日至5日上午，同時評估明天開始至7日則為梅雨鋒面主要影響時刻，鋒面逐漸南移至台灣本島，雖預估每日降雨僅達大雨等級，但由於瞬間強對流降雨，亦可能帶來豐沛雨量及災害。

日月潭氣象站表示，中央氣象局發布豪雨特報，鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天南投縣、雲林縣及嘉義縣山區，午後會有局部大雨或豪雨發生的機率，其他台灣山區也有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。