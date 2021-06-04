聽新聞
test
0:00 / 0:00
彩雲颱風估今伴鋒面來襲 南投河川局籲防汛整備
中央氣象局於今日發布彩雲颱風陸上颱風警報，隨著颱風接近台灣本島，其外圍環流將為中南部山區帶來較強雨勢，日月潭氣象站表示，鋒面將於午後報到，第四河川局預估南投山區累積雨量可能高達150至250釐米，且主要降雨集中於丹郡大流域及清水溪等地區，加上隨後而來的梅雨鋒面，籲竹山、仁愛、信義等山區要強化轄區防汛整備。
第四河川局指出，因應彩雲颱風及梅雨鋒面來襲，依情資研判，彩雲颱風對台灣主要影響時間為4日至5日上午，同時評估明天開始至7日則為梅雨鋒面主要影響時刻，鋒面逐漸南移至台灣本島，雖預估每日降雨僅達大雨等級，但由於瞬間強對流降雨，亦可能帶來豐沛雨量及災害。
日月潭氣象站表示，中央氣象局發布豪雨特報，鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天南投縣、雲林縣及嘉義縣山區，午後會有局部大雨或豪雨發生的機率，其他台灣山區也有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
農糧署指出，日前滯留鋒面為全台農作物帶來雨量稍為舒緩旱象，但仍未達到可以解除高溫乾旱危機，近日雨後高溫潮濕，農作物容易出現病蟲危害，農民應適時進行防治，加上中部以北地區水稻，目前正抽穗，籲請農友在安全情況下，確實做好農作物災害防範措施，大雨過後水稻若有倒伏狀況，應儘速排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段者儘速收割。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言