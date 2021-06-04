聽新聞
test
0:00 / 0:00
彩雲颱風+梅雨鋒面夾擊 中市府備妥沙包、抽水機因應
受彩雲颱風外圍環流及接續梅雨鋒面影響，易有豪雨或大雨發生，台中市政府水利局將於明日上午8時開設三級應變中心，並已備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。
台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，同時已備妥沙包20000包，同步通知區公所沙包發放作業、防汛鼎塊681塊、251部大、中、小型移動式抽水機，因應狀況可以隨時待命支援。
水利局長范世億提醒，彩雲颱風將與接下來的梅雨鋒面相繼報到，影響台中市至6月7日，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，民眾於汛期時保持危機意識，並下載「台中水情」APP可查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言