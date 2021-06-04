彩雲颱風+梅雨鋒面夾擊 中市府備妥沙包、抽水機因應

受彩雲颱風外圍環流及接續梅雨鋒面​影響，易有豪雨或大雨發生，台中市政府水利局將於明日上午8時開設三級應變中心，並已備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，同時已備妥沙包20000包，同步通知區公所沙包發放作業、防汛鼎塊681塊、251部大、中、小型移動式抽水機，因應狀況可以隨時待命支援。