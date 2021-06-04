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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

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彩雲颱風+梅雨鋒面夾擊 中市府備妥沙包、抽水機因應

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府已備妥沙包20000包，同步通知區公所沙包發放作業。圖／中市府水利局提供
台中市政府已備妥沙包20000包，同步通知區公所沙包發放作業。圖／中市府水利局提供

受彩雲颱風外圍環流及接續梅雨鋒面​影響，易有豪雨或大雨發生，台中市政府水利局將於明日上午8時開設三級應變中心，並已備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，同時已備妥沙包20000包，同步通知區公所沙包發放作業、防汛鼎塊681塊、251部大、中、小型移動式抽水機，因應狀況可以隨時待命支援。

水利局長范世億提醒，彩雲颱風將與接下來的梅雨鋒面相繼報到，影響台中市至6月7日，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，民眾於汛期時保持危機意識，並下載「台中水情」APP可查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情。

台中市政府已備妥沙包20000包、防汛鼎塊681塊、251部大、中、小型移動式抽水機，因應狀況可以隨時待命支援。圖／中市府水利局提供
台中市政府已備妥沙包20000包、防汛鼎塊681塊、251部大、中、小型移動式抽水機，因應狀況可以隨時待命支援。圖／中市府水利局提供

台中市 梅雨 颱風

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