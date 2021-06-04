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中捷防疫節能 廁所減半、不足百人5座車站手扶梯關閉
兼顧防疫與節能，台中捷運公司6月5日起在各車站推動多項節能措施，包括管制手扶梯使用、女廁廁間封閉一半、日間降低局部照明、手機充電站及飲水機暫停使用，以達到節約能源及降低人員接觸感染風險，請旅客配合。
中捷表示，防疫期間運量減少，針對全日出站運量不足百人的5座車站，包括北屯總站、舊社站、九張犁站、九德站及烏日站，手扶梯全日關閉，其餘車站手扶梯6時至22時「只上不下」，22時以後全數關閉，有需要的旅客可以搭乘電梯。
另外，捷運綠線18座車站男女廁間比例均符合「建築技術規則」規定的1：5，女廁廁間數充足，為了減少清潔用水、耗材及人力，將清潔人力用於加強車站及電聯車清潔消毒，各車站女廁廁間將封閉一半，並採間隔式開放，增加防護。
中捷公司表示，捷運綠線是高架及平面車站，站體為「輕、簡、透」設計，通風及採光良好，日間降低局部照明；各車站的手機充電站及飲水機均暫停使用，以減少民眾接觸感染風險；電動輪椅專用充電插座仍開放使用，請輪椅旅客安心搭乘。
中捷公司強調，防疫與節能措施自明日起實施，已考量旅客需求，盡可能降低對旅客的影響，未來將視疫情狀況決定何時恢復常態，盼旅客一起守護全民健康及地球永續發展。
高鐵公司因應端午節連假疏運需求，6月11日至15日恢復原末班車行駛時間，捷運高鐵台中站也將配合高鐵恢復加開0時15分往北屯總站的加班車。
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