快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷防疫節能 廁所減半、不足百人5座車站手扶梯關閉

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷防疫期間運量減少，針對全日出站運量不足百人的5座車站，包括北屯總站、舊社站、九張犁站、九德站及烏日站，手扶梯全日關閉。圖／中捷提供
中捷防疫期間運量減少，針對全日出站運量不足百人的5座車站，包括北屯總站、舊社站、九張犁站、九德站及烏日站，手扶梯全日關閉。圖／中捷提供

兼顧防疫與節能，台中捷運公司6月5日起在各車站推動多項節能措施，包括管制手扶梯使用、女廁廁間封閉一半、日間降低局部照明、手機充電站及飲水機暫停使用，以達到節約能源及降低人員接觸感染風險，請旅客配合。

中捷表示，防疫期間運量減少，針對全日出站運量不足百人的5座車站，包括北屯總站、舊社站、九張犁站、九德站及烏日站，手扶梯全日關閉，其餘車站手扶梯6時至22時「只上不下」，22時以後全數關閉，有需要的旅客可以搭乘電梯。

另外，捷運綠線18座車站男女廁間比例均符合「建築技術規則」規定的1：5，女廁廁間數充足，為了減少清潔用水、耗材及人力，將清潔人力用於加強車站及電聯車清潔消毒，各車站女廁廁間將封閉一半，並採間隔式開放，增加防護。

中捷公司表示，捷運綠線是高架及平面車站，站體為「輕、簡、透」設計，通風及採光良好，日間降低局部照明；各車站的手機充電站及飲水機均暫停使用，以減少民眾接觸感染風險；電動輪椅專用充電插座仍開放使用，請輪椅旅客安心搭乘。

中捷公司強調，防疫與節能措施自明日起實施，已考量旅客需求，盡可能降低對旅客的影響，未來將視疫情狀況決定何時恢復常態，盼旅客一起守護全民健康及地球永續發展。

高鐵公司因應端午節連假疏運需求，6月11日至15日恢復原末班車行駛時間，捷運高鐵台中站也將配合高鐵恢復加開0時15分往北屯總站的加班車。

中捷各車站的手機充電站及飲水機均暫停使用，以減少民眾接觸感染風險。圖／中捷提供
中捷各車站的手機充電站及飲水機均暫停使用，以減少民眾接觸感染風險。圖／中捷提供
捷運綠線18座車站男女廁間，為了減少清潔用水、耗材及人力，將清潔人力用於加強車站及電聯車清潔消毒，各車站女廁廁間將封閉一半，並採間隔式開放。圖／中捷提供
捷運綠線18座車站男女廁間，為了減少清潔用水、耗材及人力，將清潔人力用於加強車站及電聯車清潔消毒，各車站女廁廁間將封閉一半，並採間隔式開放。圖／中捷提供

台中捷運 高鐵

延伸閱讀

社區防疫公告 避免群聚要800名住戶「自行等垃圾車」

雲林縣府致贈防疫加油包 為第一線醫護打氣

中捷轉乘烏日林新醫院接駁車上線 5月30日運量創新低

高鐵站區獨缺中捷沒體溫監測？中捷：若警戒升級將設置

相關新聞

影／台中歌劇院居家版「洗手舞」1分鐘讓親子「入手」

疫情第三級警戒進入第三週，小朋友在家停課不停學，家長們是否快招架不住了呢？台中國家歌劇院和舞蹈空間舞團合作，以標準洗手口...

就怕端午購買潮爆發 彰化市宣導單雙號分流採買

新冠肺炎疫情持續嚴峻，北部市場採買群聚成為防疫破口，彰化縣目前各市場採實名制及單一出入口管制，彰化市公所今天起開始宣導更...

中捷防疫節能 廁所減半、不足百人5座車站手扶梯關閉

兼顧防疫與節能，台中捷運公司6月5日起在各車站推動多項節能措施，包括管制手扶梯使用、女廁廁間封閉一半、日間降低局部照明、...

員林扶輪社贈防護設備 彰化醫院感謝不讓醫護勞心勞力

彰化縣疫情沒趨緩，員林扶輪社募集隔離面罩等防疫物資，今天送到彰化縣的防疫專責醫院─衛福部彰化醫院，院長曾孔彥代表接受時表...

防疫優惠 台中線上繳停車費8折

疫情升溫後，開車出門的民眾變多，台中市交通局祭出「防疫」停車費優惠，自10日起線上繳費打8折，減少人際接觸。彰化縣宣布，...

中捷運量破新低 單日1643人次

台中捷運昨公布5月運量50.1萬人次，平均日運量1.6萬人次，但5月19日全國升級三級警戒，日運量跌破4000人次，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。