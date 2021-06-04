花蓮伴手禮業者推公益組合包 所得捐醫療人員

疫情嚴峻，花蓮觀光業受衝擊，幾家伴手禮、餐飲業者說，業績固然歸零，面對庫存不如捐出來義賣，推出「伴手禮公益組合包」，所得捐給第一線防疫人員及弱勢家庭。

這場愛心裸捐活動召集人、蜂之鄉總經理特助陳淑君今天指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，自家9家門市，每天來客量不到10人，也有名產業者業績掛零直接關門停業，人事成本、店租都是沉重負擔。

陳淑君說，疫情嚴峻，民眾都宅在家防疫，基於社會盡點心力想法，號召其他家伴手禮業者，集結招牌產品合推「宅居遊花蓮」公益組合包，讓不能出門的遊客一次吃足花蓮名產，義賣所得將全數捐給醫護人員及偏鄉兒童。

響應公益裸捐的業者劉瓊如說，疫情來得又快又急，觀光相關產業來不及因應，每一家店背後都支撐著10幾個家庭，現在能撐就盡量撐著共體時艱。

公益組合包集結蜂之鄉、莎莉Sarlee’s好食、東豐拾穗農場、豐興餅舖、德利豆乾、印象花蓮、98裡作x台灣靚好等7家熱血伴手禮業者商品，10樣商品市價新台幣1694元，以優惠價格899元含運費販售，限量300份，即日起可至合作商家官網查詢訂購資訊。