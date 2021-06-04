影／台中歌劇院居家版「洗手舞」1分鐘讓親子「入手」

疫情第三級警戒進入第三週，小朋友在家停課不停學，家長們是否快招架不住了呢？台中國家歌劇院和舞蹈空間舞團合作，以標準洗手口訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」編成簡易舞蹈，邀請舞者陳韋云老師線上指導，歌劇院工作人員第一線體驗，跟著影片跳一遍，馬上就可以變成「洗手專家」。

歌劇院的洗手舞影片1分16秒，在社群媒體上線後，立刻引起熱烈迴響，由於舞蹈動作聚焦在洗手的細節上，有網友戲稱這是「手指版」國民健康操，留言稱讚「太可愛了！馬上學起來」、「超級適合教小朋友一邊跳一邊洗手的」。

這次負責指導的陳韋云是空間舞蹈舞團的舞者，她以「大姐姐」的方式問候「大家都還好嗎？」當開場白，她長期在舞團至校園推廣舞蹈，深受孩子們喜歡。

陳韋云希望在居家防疫期間，能夠吸引小朋友的目光，從有趣的舞蹈中牢記每一個洗手的步驟。歌劇院這次相當用心，舞者、工作人員超過10多人一起參與，影片逐一剪輯，再利用以視訊方式一起「同框」洗手舞，搭配音樂，相當有趣。

「原版的洗手舞肢體還更誇張喔！」陳韋云表示，洗手舞由舞蹈空間舞團舞者們共同創作，大家跟著口訣去發想，只花了一個工作天就編完了。

陳韋云說，原版是去校園演出前宣傳使用，還加上更多肢體動作；這次和歌劇院的伙伴一起來跳「居家版」洗手舞，大家都十分認真學習，馬上上手，「因疫情演出都取消，能隔空一起跳舞還蠻療癒的。」

歌劇院洗手舞影片：https://youtu.be/sH3VHiHkwxU。