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員林扶輪社贈防護設備 彰化醫院感謝不讓醫護勞心勞力

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林扶輪社今天捐贈防護設備，感謝彰化醫院醫護人員在第一線為民眾健康把關。記者簡慧珍／攝影
員林扶輪社今天捐贈防護設備，感謝彰化醫院醫護人員在第一線為民眾健康把關。記者簡慧珍／攝影

彰化縣疫情沒趨緩，員林扶輪社募集隔離面罩等防疫物資，今天送到彰化縣的防疫專責醫院─衛福部彰化醫院，院長曾孔彥代表接受時表示，感謝社會各界的愛心，社區存在無症狀感染者，醫護實在防不勝防，為了維持防疫服務能量，請民眾做好個人防護。

員林扶輪社社員張哲源得知彰化醫院需要大量拋棄性的醫療物資，購買75個N95口罩，希望經由員林扶輪社捐給彰化醫院，員林扶輪社社長游春亨和其他社員認同這個愛心行動，社區服務計劃主委黃健隆和社區服務主委張富堯增加採購400個N95口罩、600個隔離面罩、200件防護衣，今天送到彰化醫院。

張哲源表示，防疫第一線的醫護人員相當辛苦，如果醫護被打趴、體系撐不住，台灣的防疫防線也會崩潰，因此醫護需要全民支持，員林扶輪社用行動支持醫護，希望醫護有充裕物資做好防疫服務。

「醫護可以勞力，拜託不要讓醫護勞心。」彰化醫院院長曾孔彥說，社區已有無症狀感染者，沒症狀者之前到處活動，到過很多地方、接觸很多人，現在追查接觸史的防疫效果已經不如預期，現有檢驗能量無法逐一做PCR篩檢，醫護期待民眾做好個人防護，盡量不要到處趴趴走，在家用餐和交談都保持安全距離，如果在家都戴口罩、勤洗手，應能降低傳播疾病和提高個人防護力。

曾孔彥表示，醫院只能做到無接觸史、無外國旅遊史、無發燒的進入管制過濾，無法阻絕無症狀感染者，他建議民眾不要一周內到兩家以上醫院就醫，除非不舒服症狀越來越嚴重，看一家沒改善，不得不看第二家，當前盡量減少醫護負擔，就是對防疫做出貢獻。

員林 口罩

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