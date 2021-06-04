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就怕端午購買潮爆發 彰化市宣導單雙號分流採買

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
市場攤商也怕病毒，紛紛戴起防護罩保護自己。記者林敬家／攝影
市場攤商也怕病毒，紛紛戴起防護罩保護自己。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情持續嚴峻，北部市場採買群聚成為防疫破口，彰化縣目前各市場採實名制及單一出入口管制，彰化市公所今天起開始宣導更嚴格限制，以身分證尾數單雙號分流採買，為即將到來的端午節採買分流管預做準備。

包括彰化市公有民生市場、華陽市場、民權市場、南門市場及民有三民市場，以身分證尾數單雙號分流採買，市場每週一休市，每週三、五、日由單號採買，每週二、四、六由雙號採買，彰化市長林世賢今天到華陽市場宣導分流管制。

市場魚攤商指出，上週市場人潮相當多，就像過年一樣，大家急著囤貨，但這禮拜以來人潮與平常時差不多，大多數人可以遵守戴口罩、實名制措施，也大都會一次買足所需要的量，但不知道為何疫情就是無法趨緩。

由於下週就是端午連假，預計拜拜採買的人潮將湧現，彰化市公所率全縣之先，開始宣導分流採買，不過，也被質疑執行起來不容易，林世賢說，可能會造成民眾一點困擾，但人潮聚集就有風險，希望大家共體時艱配合，也必須預先宣導，以免到時措手不及。

針對彰化市擬針對五大市場採取分流管制的做法，縣府則暫時沒有全面實施的打算，彰化縣長王惠美說，目前市場都採取實名制及單人出入口管制，民眾除較少上市場外，配合度也高。

彰化市場目前採實名制登記。記者林敬家／攝影
彰化市場目前採實名制登記。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢今天到華陽市場宣導身分證尾數單雙號分流採買。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢今天到華陽市場宣導身分證尾數單雙號分流採買。記者林敬家／攝影
彰化市場目前採實名制登記，民眾大都可以配合。記者林敬家／攝影
彰化市場目前採實名制登記，民眾大都可以配合。記者林敬家／攝影

實名制 疫情

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