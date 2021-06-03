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台中杜絕醫療暴力！醫護看到太平警分局巡簽好安心
疫情嚴峻，雙北日前傳出醫療暴力事件，台中市長盧秀燕也責令相關單位加強保護醫療院區的安全、醫護人員安全，重申嚴懲醫療暴力絕不寬貸。台中市警局太平警分局今天說，警方加強醫療院所安全維護巡簽，並與院方建立聯繫窗口強化醫療院區的安全維護。不少醫護人員感謝警方貼心的勤務，尤其大半夜看到警方巡簽及守望好安心，覺得也多了一份安全感。
太平警分局說明，太平區共有4家地區級以上醫院，例如太平國軍總醫院、長安醫院、澄清醫院、賢德醫院等，除平時已納入安全維護網外，為強化醫療院所安全，增加巡簽班次，透過複式巡簽，配合院方以高標準的管制措施，禁止民眾攜帶危險物品入院，如有脫序發生時立即向警方反應，期能讓第一線醫護人員，免受暴力行為的威脅。
太平警方表示，絕不容許醫療暴力行為，將與各醫療機構緊密聯繫，提供必要的巡邏維安作為，如有違序情事將立即調派警力前往查處及蒐證，將依法從嚴究辦，讓第一線醫療人員能安心工作對抗疫情。
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