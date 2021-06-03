先不要打牌了！彰化麻將牌咖傳播鏈累計15例

彰化縣新冠肺炎疫情今天新增15例確診病例，累計達191例其中，今天新增病例中，麻將牌咖傳播鏈占了5例，累計達16例，彰化縣長王惠美說，到處當牌咖，病毒來找碴，除要求警方加強取締外，再次拜託民眾，這段時間不要再打牌了，為了感謝所有警察同仁的辛勞，縣府也將撥補100萬元的防疫獎金，讓警察局運用。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，從目前麻將牌咖傳播鏈發現，由於打牌時，不只牌會摸來摸去，而且往往會脫口罩、吃東西或抽菸等行為，只要1人確診，全桌百之百確診，不可不慎。

葉彥伯表示，這波疫情主要是麻將牌咖傳染鏈，依照歌唱班經驗，會往家庭及職場擴散，未來的個案數至少要乘以4倍以上，所以預估每一牌咖傳染潛能約1傳4，所以新增5人代表後面再有20個出現，若這20人也確診，每人平均至少再傳4人，未來可能還會有80人發病， 所以這是一個比之前歌唱班更大挑戰的傳染鏈疫情。

全國疫情已進入第三級警戒，室內聚眾不得超過5人，但一般打麻將如不超過5人會達到觸法的地步嗎？葉彥伯說，除非是家人打麻將不取締外，一般相揪打麻將往往不只一桌，且連同提供場地者或家人，就會超過5人，依傳染病防治法可處6萬到30萬元。 彰化縣新冠肺炎疫情今天新增15例確診病例，其中麻將牌咖傳播鏈占了5例，累計達16例，衛生局長葉彥伯說，在牌桌只要1人確診，全桌百之百確診，不可不慎。記者劉明岩／攝影 彰化縣新冠肺炎疫情今天新增15例確診病例，其中麻將牌咖傳播鏈占了5例，累計達16例。圖／劉明岩翻攝 彰化縣新冠肺炎疫情今天新增15例確診病例，其中麻將牌咖傳播鏈占了5例，累計達16例，彰化縣長王惠美（中）說，到處當牌咖，病毒來找碴，除要求警方加強取締外，再次拜託民眾，這段時間不要再打牌了。記者劉明岩／攝影

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