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影／物流業爆單無法北送 南投放山雞蛋「1顆1元」賣了

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停北部低溫宅配，將生產的放山雞蛋1顆1元回饋鄉親。圖／讀者提供
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停北部低溫宅配，將生產的放山雞蛋1顆1元回饋鄉親。圖／讀者提供

國內新冠肺炎疫情擴散，南投市八卦山青宏畜牧場生產放山雞蛋，透過物流業低溫宅配到北部，但最近民眾改網購採買日常用品，物流業大塞車暫停新竹以北低溫宅配，青宏畜牧場每天8000顆雞蛋無法宅配，乾脆以1顆1元、每人限購20顆方式銷售，民眾搶便宜，業者也回饋鄉親，預計5日恢復正常營運。

國內新冠肺炎疫情升級第三級警戒，影響民生需求，民眾擔心群聚感染不敢出門，加上市場分流措施，開始利用網購大量採購生鮮蔬果，導致低溫配送包裹爆量，各物流公司紛紛改變配送政策。黑貓、新竹物流這幾天暫停受理寄往北市、新北市、基隆市、桃園市及新竹縣市低溫包裹。

南投市八卦山青宏蓄牧場附近有微熱山丘、天空之橋等景點，在山坡放養土雞，並附設餐廳，生產滴雞精和放山雞蛋，最近因為疫情關係，八卦山冷冷清清餐廳休息，而原本低溫宅配北部放山雞蛋，也因物流公司暫停運送，無法運往北部。業者乾脆將每日生產的8000顆雞蛋，以1顆1元每人限購20顆方式現場銷售，吸引許多民眾排隊搶便宜。

張侑真說，這些放山雞蛋原本6顆100元，因為物流業者通知低溫宅配暫停3天，每天雞蛋產量又是固定無法存放，因此，乾脆低價回饋鄉親，每天上午9時銷售，賣完為止，5日後物流業繼續配送，再恢復正常營運。

南投市青宏畜牧場因為物流業暫停北部低溫宅配，將生產的放山雞蛋1顆1元回饋鄉親，吸引民眾排隊購買。圖／讀者提供
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停北部低溫宅配，將生產的放山雞蛋1顆1元回饋鄉親，吸引民眾排隊購買。圖／讀者提供
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停配送，雞蛋以1顆1元低價現場銷售，回饋南投鄉親。圖／讀者提供
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停配送，雞蛋以1顆1元低價現場銷售，回饋南投鄉親。圖／讀者提供
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停北部低溫宅配，將生產的放山雞蛋1顆1元回饋鄉親。圖／讀者提供
南投市青宏畜牧場因為物流業暫停北部低溫宅配，將生產的放山雞蛋1顆1元回饋鄉親。圖／讀者提供

雞蛋 低溫

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