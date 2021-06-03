南投加強殯葬及公祭管制 唯一集集火葬場每案限5人

去年全國首例感染新冠肺炎死亡的白牌計程車司機，送往中部唯一民間火葬場進行火化後，業者均加強防護工作，如今隨著疫情嚴峻，且警戒提升至第三級，南投縣民政處要求火化現場實施人員管制，請喪家民眾送葬至火化場時，每案含業者1人、法師1人、家屬3人，現場限5人旁觀。

南投縣民政處指出，集集鎮私立慈德寺是中彰地區唯一的火化場，為因應我國新冠肺炎COVID-19的第三級警戒，針對喪禮人數進行管制，配合全國同步停止公祭儀式，辦理家祭時也要配合防疫規定，請喪家應保持社交距離，勤洗手，環境定時消毒。骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出之案件，不開放民眾進塔祭拜。

縣府同時要求殯葬設施應落實「實聯制」，量測體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，並加強環境消毒；但火化場業者說，根據死亡證明書上，火化的死者死因，上面如果只寫著「傳染病」而已，因此就以傳染病案例進行馬上火化，但面對政府法定傳染病，目前火化人員並沒有任何防疫措施，火化人員只戴著口罩及手套進行火葬事。