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中捷轉乘烏日林新醫院接駁車上線 5月30日運量創新低

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
烏日林新醫院接駁車行經捷運高鐵台中站。圖／中捷提供
烏日林新醫院接駁車行經捷運高鐵台中站。圖／中捷提供

台中捷運公司與醫院合作在設置接駁車站點，慈濟醫院已率先行駛捷運松竹站接駁車，烏日林新醫院6月1日也啟動捷運烏日站及高鐵台中站接駁服務。

中捷表示，綠線車站及列車均設置無障礙設施，提供友善服務，其他醫院若有意願加入合作全力協助。

烏日林新醫院免費共乘車「烏日線」6月1日起在捷運烏日站2號出口、捷運高鐵台中站2號出口增設停靠站，周一至周五行駛，每天上午去程及回程各1班次，去程上午8:05捷運烏日站，8:15分高鐵台中站；回程時間可以詢問醫院。

松竹站為捷運與台鐵轉乘站，慈濟醫院捷運接駁車站點設置於台鐵松竹站出口3，周一至周六發車，每30分鐘1班。

台中捷運公司表示，捷運綠線從進站、乘車到出站全程設置無障礙設施，包括無障礙坡道、無障礙自動閘門、無障礙電梯等，提供行動不便者、年長者、孕婦等旅客友善服務，搭捷運轉乘醫院接駁車，可快速、安全地就醫。

中捷也公告5月運量，防疫期間民眾配合政策減少外出，加上全國停課、許多機關行號採居家辦公，5月運量50萬1125人次，平均日運量1萬6165人次。5月19日提升全國疫情警戒至第三級後，平均日運量3431人次；5月30日的日運量1643人次，是通車後最低紀錄。

因防疫比衝運量重要，中捷公司以「防疫列為首要工作」，全線18站均將設置熱顯像儀，除目前已設置的高鐵臺中站、松竹站、市政府站、大慶站及文心崇德站，其餘13站熱顯像儀預計下週到貨，將盡速完成測試、啟用。

中捷公司強調，為提供外出民眾安全的乘車環境，捷運綠線提高車站及列車清潔消毒頻率，並加強落實「簡訊實聯制」，不僅進站、出站須掃描，車門上也張貼QR Code。

烏日林新醫院接駁車6月1日起新增停靠捷運烏日站及高鐵台中站。圖／中捷提供
烏日林新醫院接駁車6月1日起新增停靠捷運烏日站及高鐵台中站。圖／中捷提供
慈濟醫院捷運松竹站接駁車目前為30分鐘1班。圖／中捷提供
慈濟醫院捷運松竹站接駁車目前為30分鐘1班。圖／中捷提供

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