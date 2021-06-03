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影／南投製麵師「畫」出防疫線 連阿嬤也乖乖防疫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮製麵店老闆洪健昌將老愛把口罩掛下巴的阿嬤入畫，呼籲客人幫忙提醒她，創意十足。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮製麵店老闆洪健昌將老愛把口罩掛下巴的阿嬤入畫，呼籲客人幫忙提醒她，創意十足。圖／讀者提供

本土疫情嚴峻，南投縣草屯鎮製麵店老闆洪健昌愛畫漫畫，透過插畫宣導戴口罩、實聯制等措施，用作品「畫」出一道防疫線，確保主顧間距離，更「大義滅親」將總把口罩掛下巴「偷吃步」的自家阿嬤入畫，呼籲客人幫忙提醒她，創意十足。

洪健昌是草屯當地開業逾一甲子老製麵店的第三代老闆，學美工、愛畫漫畫的他因不捨家中長輩已有年紀，還要從事勞力繁重的製麵工作，退伍後就返鄉接家業，但仍常趁工作空檔用漫畫紀錄生活，日曆紙、塑膠袋等隨手可得之物也是其畫板。

而因國內近期疫況仍嚴峻，全國持續第3及疫情警戒，實施外出戴口罩、勤洗手、攤商及店舖實聯制等規定，洪不僅口頭告知，更發揮其手繪專長將各項防疫措施畫成一幅幅插畫，並公告在店門前，也區隔店內外空間，拉出一道特殊的防疫線。

其中一張插畫格外吸睛，因為圖中的阿嬤雖然戴著口罩，但只遮住嘴巴，鼻子則大剌剌的露在口罩之外，所以要大家「注意這位」，但也說明「麻煩客人如果看到我阿嬤口罩沒戴好，請大聲跟她提醒」，「大義滅親」直指自家阿嬤口罩戴不好。

對此，洪健昌說，阿嬤平常喜歡坐在店門口，但老愛「偷吃步」把口罩掛在下巴，他跟家人勸過好幾次，但自家人提醒都沒用，講也講不聽，他才想說，乾脆把自家阿嬤的人像畫出來，掛在店門口，同時拜託客人幫忙提醒。

不少客人看到阿嬤的插畫，真的都會好心幫忙提醒，同時告知阿嬤沒戴口罩會被開罰，而阿嬤被提醒個幾次之後，覺得不好意思也怕挨罰，不愛戴口罩的製麵店阿嬤索性乖乖待在家裡不出門，這波創意十足的插畫攻勢也算是發揮了作用。

南投縣草屯鎮製麵店老闆洪健昌透過插畫宣導防疫等措施，「畫」出一道防疫線，確保主顧間距離。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮製麵店老闆洪健昌透過插畫宣導防疫等措施，「畫」出一道防疫線，確保主顧間距離。圖／讀者提供

口罩 阿嬤

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