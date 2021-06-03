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彰化市5大公有市場 明天起宣導分流管制

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所宣布從明天（4日）起，將率先針對全市五大公有零售市場宣導市場分流管制，以身分證尾數單雙號分流採買，為分流管制預做準備。記者劉明岩／攝影
彰化市公所宣布從明天（4日）起，將率先針對全市五大公有零售市場宣導市場分流管制，以身分證尾數單雙號分流採買，為分流管制預做準備。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情持續緊繃，為避免民眾至市場採買群聚成為防疫破口，部分縣市已針對市場採取分流管制，但彰化縣目前還採實名制及單一出入口管制，不過，彰化市公所宣布從明天（4日）起，將率先針對全市五大公有零售市場宣導市場分流管制，以身分證尾數單雙號分流採買，為分流管制預做準備。

針對彰化市擬針對五大市場採取分流管制的做法，縣府則暫時沒有全面實施的打算，彰化縣長王惠美說，目前市場都採取實名制及單人出入口管制，民眾除較少上市場外，配合度也高。

彰化市長林世賢說，因新冠肺炎疫情嚴峻，目前全國已實施三級警戒，彰化縣疫情未明顯趨緩，為避免民眾至市場採買群聚成為防疫破口，彰化市公所率先宣導市場分流管制，彰化市公有民生市場、華陽市場、民權市場、南門市場及民有三民市場，以身分證尾數單雙號分流採買，市場每週一休市，每週三、五、日由單號採買，每週二、四、六由雙號採買。

林世賢呼籲民眾，配合政府政策，民眾採買應全程佩戴口罩和落實實聯制，並請民眾分流採買。市場採買以少次多量為原則，盡量避免採買群聚，進入市場應落實實聯制和全程佩戴口罩，並宣導依照身分證尾數進行分流採買，減少群聚降低感染風險。

針對彰化市公有零售市場6月4日起宣導分流管制，彰化市公所表示，民眾至市場採買務必攜帶手機及身分證件，便於進行實聯制及市場分流，市公所也會針對公有市場持續做好環境消毒，也請市場攤商、民眾配合市公所各項防疫措施。

彰化市公所宣布從明天（4日）起，將率先針對全市五大公有零售市場宣導市場分流管制，以身分證尾數單雙號分流採買，為分流管制預做準備。記者劉明岩／攝影
彰化市公所宣布從明天（4日）起，將率先針對全市五大公有零售市場宣導市場分流管制，以身分證尾數單雙號分流採買，為分流管制預做準備。記者劉明岩／攝影

身分證 新冠肺炎 疫情

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