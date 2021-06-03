中市網購「蔬菜箱」超熱銷 4天狂賣283萬
為鼓勵民眾網購民生物資，減少外出染疫風險，台中市長盧秀燕上月30日於線上記者會介紹「全台普利共好商城」，推出霧峰區農會「蔬菜箱」等在地農、漁、畜優質產品，並祭出市民免運費優惠。在盧秀燕推薦下，每日限量500份的小家庭蔬菜箱與其他農產品訂單大增，短短4天銷售額達283萬5000元。
農業局表示，截至今日止，蔬菜箱共成交2100筆、魚貨195筆、肉品232筆，防疫百菇禮盒250盒、杏鮑菇水餃2220盒，總銷售額283萬5000元，已動員人力加速配送。
農業局指出，「全台普利共好商城」是由各農漁會建立的線上商店平台，由霧峰區農會經營，市府農業局也在商城內建置「台中優質農產專區」，讓民眾只要動動手指，就可輕鬆在家購物並享用新鮮農特產品。網址：https://taiwanfarmersmall.com.tw/ 。
霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」、大安區農會推出內含香腸、貢丸、餡餅與水餃的「大安飛天豬農畜產品組合」、新社區農會推出含多種菇類的「新社百菇驚喜箱」，另也可透過普利共好網路商城連至「台中魚市場─販魚所 魚你同在」最鮮電商平台選購魚貨。
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