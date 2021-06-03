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減少人與人接觸 盧秀燕：路邊停車費線上繳打8折

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在疫情記者會宣布，疫情期間祭出「防疫停車措施」鼓勵大家線上繳費，民眾自6月10日至8月9日線上繳費即享8折優惠，減少人與人接觸。圖／取自網路
台中市長盧秀燕今天在疫情記者會宣布，疫情期間祭出「防疫停車措施」鼓勵大家線上繳費，民眾自6月10日至8月9日線上繳費即享8折優惠，減少人與人接觸。圖／取自網路

台中市已有首例染疫死亡個案，台中市長盧秀燕今天在疫情記者會宣布，疫情爆發這段期間，搭乘大眾運輸變少，民眾開車變多，停車變成一個問題，台中祭出「防疫停車措施」鼓勵大家線上繳費，民眾自6月10日至8月9日線上繳費即享8折優惠，減少人與人接觸。

盧秀燕表示，台中市的停車繳費有8成民眾習慣實體到超商繳費，僅2成線上繳費，疫情期間希望減少人與人接觸，鼓勵線上繳費，停車月票也有優待。

台中市交通局長葉昭甫表示，目前與行動支付、金融及電信業者合作，6月10日至8月9日線上繳費即享8折優惠，相較部分縣市只有假日免費更優惠，也可避免民眾反而集中於周末出門造成群聚。

交通局長葉昭甫說，民眾可透過智慧型手機或平板電腦下載任一行動支付APP（歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、LINE Pay Money、街口支付），註冊帳戶、選擇台中市停車費、綁定車號車種並新增付款方式，停車後就會收到APP推播繳費提醒，即可輕鬆線上支付，不僅避免車主忘記或逾期繳費，且免交易手續費，還有8折優惠。

台中市民也可選擇綁定金融業者（約350家銀行、農漁會及合作社）或5大電信業者（亞太電信、遠傳電信、遠通電收、台灣大哥大、中華電信），代扣停車費，一樣享有8折優惠。

葉昭甫提醒，這項優惠僅限繳費期限內的停車單，「催繳單、舉發單不適用」，優惠金額為四捨五入後金額。

避免民眾臨櫃購買停車月票增加染疫風險，交通局持續推動月票線上購買，每月1日至20日開放訂購「次月」起月票，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外停車場月票最多可預購3個月，線上購票除享95折優惠外，單次購買3個月（含）以上更享9折優惠，呼籲民眾多利用少外出。

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會宣布，疫情期間祭出「防疫停車措施」鼓勵大家線上繳費，民眾自6月10日至8月9日線上繳費即享8折優惠，減少人與人接觸。圖／取自網路
台中市長盧秀燕今天在疫情記者會宣布，疫情期間祭出「防疫停車措施」鼓勵大家線上繳費，民眾自6月10日至8月9日線上繳費即享8折優惠，減少人與人接觸。圖／取自網路

台中市 疫情 盧秀燕

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