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中市霹靂、保大完成7天健康管理 今強勢回歸打擊犯罪

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中區慈警會今贈送各295份防護面罩、防曬袖套，並送上代表「平平安安」的蘋果禮盒，希望所有員警都能出勤平安。圖／台中市警察局保安警察大隊提供
中區慈警會今贈送各295份防護面罩、防曬袖套，並送上代表「平平安安」的蘋果禮盒，希望所有員警都能出勤平安。圖／台中市警察局保安警察大隊提供

台中市警局保大一名女警確診新冠肺炎，為台中首例警察確診個案，女警進行隔離治療，另匡列6名辦公室員警居家隔離。為求慎重，保大一中隊、霹靂中隊外勤單位員警快篩皆陰性，再自主健康管理7天。保大大隊長王子雄指出，今天已恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。

上週四，台中市警察局保安警察大隊一名內勤女警身體不適未上班，經採檢驗出新冠肺炎陽性確診，集中隔離治療；同步匡列與女警密切接觸的6名員警，進行居家隔離。

保安警察大隊已於5月20日進行分艙分流，內勤人員與外勤人員並無接觸，但慎重起見，保安大隊一中隊、霹靂中隊兩外勤單位同仁自主健康管理7日，隊內服勤，避免接觸民眾。

保安警察大隊大隊長王子雄指出，外勤單位同仁快篩均呈陰性，昨天自主健康管理期滿，今天兩外勤單位回歸正常勤務，執行巡邏、攔查、支援警分局攻堅、市府聯合稽查等勤務。

今天，中區慈警會感念第一線員警辛勞，贈送各295份防護面罩、防曬袖套，並送上代表「平平安安」的蘋果禮盒，希望所有員警都能出勤平安。

王子雄表示，持續關心確診女警的身心狀況，另外6名匡列居家隔離的員警本月9日將屆滿，保大期待同仁健康歸隊。

台中市警察局保大一中隊、霹靂中隊今天恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。圖／台中市警察局保安警察大隊提供
台中市警察局保大一中隊、霹靂中隊今天恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。圖／台中市警察局保安警察大隊提供
台中市警察局保大一中隊、霹靂中隊今天恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。圖／台中市警察局提供
台中市警察局保大一中隊、霹靂中隊今天恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。圖／台中市警察局提供
台中市警察局保大一中隊、霹靂中隊今天恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。圖／台中市警察局提供
台中市警察局保大一中隊、霹靂中隊今天恢復外勤巡邏、攔查勤務，為中市打擊犯罪注入強心針。圖／台中市警察局提供

警察 新冠肺炎 健康管理

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