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影／注意！電動自行車沒這張貼紙 7月起開罰萬元並沒入
這張貼紙荷包省萬元！不少民眾與外籍移工購入電動自行車代步，警方發現有車主自行改裝、超速，甚至購買未黏貼合格「閃電標章」電動自行車，違規上路。台中市豐原警分局本月將勸導未貼合格閃電標章車主勿騎乘上路，7月起正式取締開罰，並依道路交通管理處罰條例最高可處10800元，並沒入違規車輛。
電動自行車相較於機車單價低且輕巧，不僅深受市民、長輩喜愛，台中市警察局豐原分局發現，轄區許多外籍移工購入作為代步工具，有車主擅自改裝車體、超速，購買未張貼合格「閃電標章」的電動自行車。
警方進一步指出，不合格的電動自行車的電池，可能因車速過快、高溫過熱等原因故障，甚至爆炸起火，讓工廠雇主相當憂心。
豐原分局分局長吳銘淵提醒，即日起將利用幫移工電動自行車裝設「辨識牌」同時，先檢視電動自行車是否有合格標章，並宣導電動自行車不得改裝、上路。
7月1日起警方將加強執法，查獲未黏貼合格「閃電標章」者，依據道路交通處罰條例第12條，可處新台幣3600元至10800元罰鍰並沒入車輛，呼籲民眾別跟荷包過不去。
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