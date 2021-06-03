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營建業受疫情衝擊 南投公告建照執照自動延期1年
國內新冠肺炎疫情升級第三級警戒，南投縣出現群聚感染，也讓公共工程和營建業受衝擊，南投縣建設處公告，南投縣自110年1月1日到110年12月31日領得的建造執照，除原核准建築期限外，不用另行申請，自動增加建築期1年，避免工程受到影響。
去年新冠疫情爆發後，大陸因為疫情暫停工業生產，台灣不少建築原物料包括鋼鐵等來自大陸，造成營建原物料短缺，公共工程、民間建案都受到影響，營建業者擔心無法如期完工，南投縣政府去年就實施建照、執照展延一年。
未料，今年5月台灣爆發疫情，迅速擴散到各縣市，疫情升級第三級警戒，配合防疫措八大行業、夜市停業，營建業也受到衝擊。工地工人連吃飯都成問題，餐廳不能內用，又不能在戶外脫下口罩吃便當，相當為難。連小型修繕改建工程，因為擔心人流移動造成社區感染要求停工，讓許多板模、泥水和木工師父感嘆沒工作也沒收入。
南投縣建設處長李正偉說，已經接到建築、營造業者反映，擔心因為疫情關係無法如期完工，國內疫情還未獲得控制，造成營建業經營困難，因此，今年1月1日起至110年5月31日止已领得南投縣建造雜項執照，且仍為有效者，除依「南投縣建築管理自治條例」規定的建築期限外，自動增加建築期限1年，無須另行申請。6月1日起至110年12月31日止核發的建築執照，也同樣自動增加建築期限1年，全縣建築工程全部適用。
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