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南投民間挺防疫前線 捐贈埔里消防1人1張防疫險

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鳳凰志工團與熱心業者幫埔里鎮內消防全員投保防疫險，並致贈護目鏡。圖／讀者提供
南投縣埔里鳳凰志工團與熱心業者幫埔里鎮內消防全員投保防疫險，並致贈護目鏡。圖／讀者提供

本土疫情嚴峻，消防員仍須協助傷病救護，染疫風險大，而為守護第一線消防員，南投縣埔里鳳凰志工團為此串連熱心業者致贈護目鏡給當地消防第2大隊、埔里及中心碑消防分隊，更幫全員50人都投保防疫險，讓他們更有保障安心執勤。

埔里鳳凰志工團指出，南投縣今年本土累積確診已達20例，其中埔里就佔了5例，其中還有4人家庭群聚染疫的狀況，防疫上無法掉以輕心，尤其消防人員得在第一線救護傷，並載運病患就醫，暴露在高染疫風險的工作環境中，相當辛苦。

為讓消防員在執行救災救護能有更周全防護，該志工團副團長蘇昱誠統計鎮內消防第2大隊、埔里及中心碑消防分隊共50人，串連青源製茶廠業者陳鳳美贈送1人1副護目鏡，更接洽保險公司為50名隊員投保防疫險，盼讓他們多些保障。

蘇、陳兩人均表示，消防隊員近期執行救護工作都得穿上隔離衣，因悶熱不透風，還恐面對染疫風險，身心壓力都很大，才想協助他們讓在執勤時多一分保障，因此共同捐贈防疫必要的護目鏡，也幫每個隊員都購買1份防疫保險。

埔里分隊表示，在上級撥補到位的防疫物資及各界愛心匯聚下，隊上防疫裝備有防護衣、隔離衣、護目鏡、N95口罩、手套及膠鞋，出勤救護則按防疫SOP執行，但難免仍存有風險，很感謝志工團及業者協助，讓他們能更有保障的安心出勤。

本土疫情嚴峻，消防人員出勤救護得按防疫SOP執行，但難免存有染疫風險。圖／南投縣政府提供
本土疫情嚴峻，消防人員出勤救護得按防疫SOP執行，但難免存有染疫風險。圖／南投縣政府提供

埔里 消防員

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