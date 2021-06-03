影／防疫新生活 中市警舉牌上市場宣導分流

全國疫情嚴峻，市場恐成易引發感染群聚場所，台中市政府推出「市場分流運動」，台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩、手套，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則，呼籲保持好社交距離，避免群聚染疫。

位於潭子區的頭家派出所，旁邊就是傳統市場，頭家所所長羅明中帶領員警上市場進行宣導，羅說，實地到市場宣導發現，市府的身分證尾數分流法確實減少單日人潮，有效減少群聚，但更重要的是轄內居民配合意願極高，感謝大家共體時艱。

台中市政府推出「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則，其中分流是按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買；線上外送蔬果則為現在市府大力推動的措施，減少人與人的接觸；每周盡量以出門採買一次為原則，一次盡量買足，減少出門機會及染疫風險。