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影／防疫新生活 中市警舉牌上市場宣導分流

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供

全國疫情嚴峻，市場恐成易引發感染群聚場所，台中市政府推出「市場分流運動」，台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩、手套，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則，呼籲保持好社交距離，避免群聚染疫。

位於潭子區的頭家派出所，旁邊就是傳統市場，頭家所所長羅明中帶領員警上市場進行宣導，羅說，實地到市場宣導發現，市府的身分證尾數分流法確實減少單日人潮，有效減少群聚，但更重要的是轄內居民配合意願極高，感謝大家共體時艱。

台中市政府推出「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則，其中分流是按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買；線上外送蔬果則為現在市府大力推動的措施，減少人與人的接觸；每周盡量以出門採買一次為原則，一次盡量買足，減少出門機會及染疫風險。

大雅警分局分局長賈立民呼籲，民眾可以在家先想好要購買哪些商品，前往市場後盡速購買，減少市場停留時間。並請民眾配合主管機關政策，不要群聚、勤洗手、多消毒、外出務必戴口罩。

台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局員警頭戴防護面罩、口罩，手舉宣導旗幟走入市場，向攤商與採購民眾宣導「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。圖/台中市警察局大雅分局提供
台中市政府宣導市場分流運動。圖/台中市政府提供
台中市政府宣導市場分流運動。圖/台中市政府提供

台中市 口罩 身分證

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