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感動！台中女贈警近3800片口罩 感謝8年前找到走失母親

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
吳姓女子感念大甲警分局8年前協尋走失母親，在疫情嚴峻之際，購買76盒共3800片醫療級口罩致贈外勤員警。圖／大甲警分局提供
吳姓女子感念大甲警分局8年前協尋走失母親，在疫情嚴峻之際，購買76盒共3800片醫療級口罩致贈外勤員警。圖／大甲警分局提供

台中市吳姓女子8年前母親走失，到大甲警分局外埔分駐所報案，經員警協尋，順利找到吳母協助返家。目前疫情嚴峻，她感念大甲警分局多年前協助，購買76盒共3800片醫療級口罩致贈外勤員警，讓第一線外勤同仁備感窩心。

吳女2013年間因母親走失，心急如焚的至大甲警分局外埔分駐所報案協尋，警員受理案件後細心詢問案情，並積極通報其他派出所協尋，吳女母親最後順利平安尋獲，讓吳女相當感謝。

因吳女父親也曾擔任警職工作，身為警眷一分子，更能理解警察工作的辛勞，尤其在疫情嚴峻之際，警察戰守防疫工作最前線，因此購買3800片醫療級口罩致贈員警，保護警察執勤安全。由外埔分駐所所長紀適華受贈後，製作感謝狀答謝吳女在疫情關鍵時刻捐贈防疫物資。

大甲警分局分局長李建興表示，協助民眾為民服務是警察職責，沒想到多年前同仁克盡己責的舉動，會讓民眾牢記至今，可見只要警察同仁以同理心幫助鄉親解決困難，民眾一定會有所感受。

警察 疫情

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