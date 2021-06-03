中橫便道落石不斷連封4天 搶通後今早恢復通車
台中山區連日降大雨，達中橫便道警戒管理值，且有多處零星落石，中橫便道暫停開放4天，公路總局谷關工務段於昨日下午3點完成清坍搶通，今日上午7點班次恢復通車。
久旱不雨，近期連日下雨，致邊坡含水量高，造成中橫便道幾處邊坡土石鬆動落石。為維護民眾通行安全，5月30日至6月2日中橫便道每日3班次通行（7時、12時、16時30分）皆未開放。
中橫便道19公里處持續落石，安全考量，人員機具無法進行清坍作業。台電德基壩人員前天10多輛車需上行到壩區23.6公里作業，卻遇落石阻道，所以折返改繞合歡山、大禹嶺、梨山到德基。
公路總局谷關工務段段長呂正安表示，昨日雨停，且坡面無持續落石，工務段動員搶通，經監看清坍提升作業安全、兩部重機械同步作業提升效率，於昨日下午3點完成清坍搶通。趁著天氣好轉雨歇的空檔，谷關工務段出動空拍機監看，以利搶通作業更安全，同時也拍攝邊坡狀況，後續將辦理3D建模研擬更切合現地防護工法。
公路總局呼籲用路人，降雨期間，非必要請儘量避免進入山區。汛期已到，行駛山區道路請小心慢行並注意車前狀況，以維安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言