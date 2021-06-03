中橫便道落石不斷連封4天 搶通後今早恢復通車

台中山區連日降大雨，達中橫便道警戒管理值，且有多處零星落石，中橫便道暫停開放4天，公路總局谷關工務段於昨日下午3點完成清坍搶通，今日上午7點班次恢復通車。

久旱不雨，近期連日下雨，致邊坡含水量高，造成中橫便道幾處邊坡土石鬆動落石。為維護民眾通行安全，5月30日至6月2日中橫便道每日3班次通行（7時、12時、16時30分）皆未開放。

中橫便道19公里處持續落石，安全考量，人員機具無法進行清坍作業。台電德基壩人員前天10多輛車需上行到壩區23.6公里作業，卻遇落石阻道，所以折返改繞合歡山、大禹嶺、梨山到德基。

公路總局谷關工務段段長呂正安表示，昨日雨停，且坡面無持續落石，工務段動員搶通，經監看清坍提升作業安全、兩部重機械同步作業提升效率，於昨日下午3點完成清坍搶通。趁著天氣好轉雨歇的空檔，谷關工務段出動空拍機監看，以利搶通作業更安全，同時也拍攝邊坡狀況，後續將辦理3D建模研擬更切合現地防護工法。

公路總局呼籲用路人，降雨期間，非必要請儘量避免進入山區。汛期已到，行駛山區道路請小心慢行並注意車前狀況，以維安全。