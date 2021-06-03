女子贈警近4千片口罩 感謝8年前協尋走失母親

疫情嚴峻，警察恪守第一線，台中市吳姓女子感念警方在8年前協尋走失母親，贈送警方3800片醫療級口罩。麗寶福容大飯店推出外帶餐點，醫護、警察、消防出示識別證，即享優惠。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，醫護、警察、消防人員站在疫情第一線。台中市大甲警分局日前收到吳姓女子贈送76盒醫療級口罩，警方指出，吳女母親8年前曾走失，在員警協助下尋回，至今吳女仍銘感於心。

警方表示，吳女父親也曾擔任警職工作，身為警眷更能理解警察工作的辛勞。外埔所所長紀適華受贈後，製作感謝狀答謝吳女在疫情關鍵時刻捐贈防疫物資。

慈濟中區慈警會日前致贈大雅警分局防護面罩390個與抗UV涼感袖套215雙，希望能在疫情期間做為警察人員最佳後盾。

疫情衝擊消費型態轉變，麗寶福容大飯店福粵樓在午餐及晚餐時段推出外帶餐點，並提供免下車，安心取餐服務。麗寶福容大飯店指出，即日起訂購外帶餐點全面8.5折優惠，免收1成服務費，台中市醫護、警察、消防人員，只要出示識別證，即享7.5折優惠，感謝第一線的辛勞。