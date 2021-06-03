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菜市場冷清 鹿港公有市場祭租金減半、免清潔費等補助

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
疫情嚴峻衝擊市場攤商，鹿港鎮公所管理的公有市場提供租金減半等措施。記者林敬家／攝影
疫情嚴峻衝擊市場攤商，鹿港鎮公所管理的公有市場提供租金減半等措施。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，有鑑於百業蕭條，彰化縣府5月25日宣布全縣公有零售市場由18個公所管理26處，租金都減半，鹿港鎮還加碼電費補貼（每月上限500元）、清潔費免收等補助措施，希望稍稍彌補業者的損失，期限是從今年6月至9月，希望共體時艱克服難關。

鹿港鎮公所管理的公有市場包括第一公有零售市場、果菜市場、早市攤販集中市場三處，民眾為了防疫都減少出門，市場消費人潮銳減，攤商生意大受影響，鹿港鎮公所管理的第一市場攤商有156家，果菜市場有37家，早市有257家，公所估算若6到9月實施租金減半等補助措施，將會減少鎮庫2百餘萬的收益。

鹿港鎮長許志宏表示，現在百業蕭條，鎮公所在能力範圍所及，盡量提供業者些許補助，希望大家團結一起度過這段艱苦的考驗。

相較於去年防堵新冠肺炎，今年病毒擴散快且範圍大，國內實施前所未有的第三級警戒，影響層面比去年還要嚴重，第一公有市場自治委員會會長黃俊文表示，各大餐廳幾乎都已在半停業狀態，直接影響市場菜商肉商等，過去直送餐廳的訂單都急速萎縮，出來買菜的消費者也少，飲料店生意很多是靠過路客，這段期間掉了7成，還有一些做遊客生意賺觀光財的商家，幾乎業績掛零，僅靠外賣與外送很難彌補。

第一市場自治會副會長施能傑指出，現在餐廳訂單至少減少200桌以上，不但蔬菜批發生意賺不到錢，更直接影響農產供應的農民，產業鏈環環相扣，大家都苦不堪言，攤商都很認真努力經營，注意消毒戴口罩防疫，公所體恤民意，對大家是一大鼓舞。

疫情衝擊菜市場生意，鹿港鎮祭出公有市場租金減半、電費補貼（每月上限500元）、清潔費免收的三項補助措施。記者林敬家／攝影
疫情衝擊菜市場生意，鹿港鎮祭出公有市場租金減半、電費補貼（每月上限500元）、清潔費免收的三項補助措施。記者林敬家／攝影
疫情衝擊菜市場生意，攤商苦不堪言。記者林敬家／攝影
疫情衝擊菜市場生意，攤商苦不堪言。記者林敬家／攝影

鹿港 新冠肺炎

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