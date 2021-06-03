抗疫路上不孤單 生技業者捐中警2300防疫面罩、口罩

目前新冠肺炎疫情嚴峻，但台中市警局僅有1100餘人施打疫苗，僅占市警局總額不到2成，第一線警員在執勤防疫工作時，相關的防疫設備更顯重要，台中市有從事生技產業的趙姓業者，希望在警員施打疫苗前，能有充分的設備抗疫，因此捐出2000個口罩、300個面罩給第三警分局，捐贈儀式由分局長張則誠代表接受。

捐出防疫物資的生技業者趙晉穎說，他從事生技產業，近來十分感佩警察同仁在疫情嚴峻時期，全力投入抗疫工作執勤的辛勞，但也憂心第一線執勤的員警打擊犯罪、維護交通的同時，也暴露在病毒威脅之下，為了加強員警自身防護的裝備，所以捐出防疫物資，提供第一線員警全面的安全防護，希望幫助警員平安順利度過艱困的疫情。

第三警分局表示，台中市大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎、顧問趙晉穎，昨天到第三分局致贈防護面罩300個及口罩2000個，由分局長張則誠代表接受。