快訊

高雄9家長照機構同大樓 竟有8家員工快篩陽性

全智賢爆結束9年婚姻 豪門老公疑外遇離家出走

抗疫路上不孤單 生技業者捐中警2300防疫面罩、口罩

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第三警分局昨天接獲生技業者捐贈2300個防疫口罩、面罩，協助第一線警員抗疫。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨天接獲生技業者捐贈2300個防疫口罩、面罩，協助第一線警員抗疫。圖／第三警分局提供

目前新冠肺炎疫情嚴峻，但台中市警局僅有1100餘人施打疫苗，僅占市警局總額不到2成，第一線警員在執勤防疫工作時，相關的防疫設備更顯重要，台中市有從事生技產業的趙姓業者，希望在警員施打疫苗前，能有充分的設備抗疫，因此捐出2000個口罩、300個面罩給第三警分局，捐贈儀式由分局長張則誠代表接受。

捐出防疫物資的生技業者趙晉穎說，他從事生技產業，近來十分感佩警察同仁在疫情嚴峻時期，全力投入抗疫工作執勤的辛勞，但也憂心第一線執勤的員警打擊犯罪、維護交通的同時，也暴露在病毒威脅之下，為了加強員警自身防護的裝備，所以捐出防疫物資，提供第一線員警全面的安全防護，希望幫助警員平安順利度過艱困的疫情。

第三警分局表示，台中市大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎、顧問趙晉穎，昨天到第三分局致贈防護面罩300個及口罩2000個，由分局長張則誠代表接受。

第三警分局長張則誠說，感謝警友第三辦事處趙顧問對警察同仁的關懷與支持，成為警察強力的後盾，並為警察同仁注入一股令人振奮的暖流。張分局長也特別提醒所屬員警，於執行各項勤務時，務必作好自身防護措施及防疫衛生習慣，避免感染風險，做好治安、交通維護工作，齊心防堵疫情。

台中市第三警分局昨天接獲生技業者捐贈2300個防疫口罩、面罩，協助第一線警員抗疫。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨天接獲生技業者捐贈2300個防疫口罩、面罩，協助第一線警員抗疫。圖／第三警分局提供

警察 疫情

延伸閱讀

疫情衝擊年輕總舖師沒收入 助人不中斷送消防員魚翅羹

太醫抗疫 捐密閉式抽痰管

安心抗疫 臺北市9大短期紓困措施

口罩老闆載來6箱口罩 讓衝第一線員警好暖心

相關新聞

警砸上萬自購紫外線消毒燈、空氣清淨機 同事讚：防疫優等生

全國疫情嚴峻，員警尚未全面接種疫苗，台中市豐原警分局偵查佐張智凱添購醫療等級紫外線消毒燈，下班後進行廳舍消毒，並搬來空氣...

菜市場冷清 鹿港公有市場祭租金減半、免清潔費等補助

新冠肺炎疫情嚴峻，有鑑於百業蕭條，彰化縣府5月25日宣布全縣公有零售市場由18個公所管理26處，租金都減半，鹿港鎮還加碼...

機車汰舊換新補助今年最後1年 彰化最高補助1.15萬元

彰化縣目前的老舊機車還有23萬輛，今年是環保署機車汰舊換新補助適用最後1年，彰化縣政府為鼓勵民眾汰舊換新，凡淘汰舊機車，...

台中推「行動支付零接觸」

疫情讓觀光業進入寒冬，台中市星級飯店宴席損失數千萬元，住房也僅剩有限的商務客，每年6月開始的旅遊旺季，業者仍看不見曙光，...

台中麻將館偷營業 7人各罰6萬元

國內疫情嚴峻，避免疫情破口成為防疫重要工作。南投縣政府鼓勵民眾主動分流，但未強制執行，傳統市場仍有出現買菜人潮，恐增加感...

南投埔里山谷又見「垃圾瀑布」

南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區因地處偏僻，曾遭不肖人士偷倒廢棄物，居民在路旁設置水泥鋼筋柵欄盼防堵，未料仍被趁隙亂丟，山谷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。