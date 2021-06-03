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機車汰舊換新補助今年最後1年 彰化最高補助1.15萬元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為因應新冠肺炎疫情升溫，減少與人接觸的機會，彰化縣已完成「機車補助線上申請e化系統」並正式上線，不用出門在家也可以申請。圖／彰化縣環保局提供
為因應新冠肺炎疫情升溫，減少與人接觸的機會，彰化縣已完成「機車補助線上申請e化系統」並正式上線，不用出門在家也可以申請。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣目前的老舊機車還有23萬輛，今年是環保署機車汰舊換新補助適用最後1年，彰化縣政府為鼓勵民眾汰舊換新，凡淘汰舊機車，每輛補助1500元，若再加上環保署及工業局補助換新機車最高總補助額達1萬1500元；為因應新冠肺炎疫情升溫，減少與人接觸的機會，彰化縣已完成「機車補助線上申請e化系統」並正式上線，不用出門在家也可以申請。

彰化縣環保局指出，已上線的「機車補助線上申請e化系統」，民眾免出門，只需網路即可申請機車汰舊換新補助，並可透過「彰化很美好-機車定檢及汰換補助」LINE@官方帳號，可即時提供1對1的諮詢，若有最新訊息，也會在LINE官方帳號進行推播，讓民眾可即時得到最新消息。

另外為提供安全的定檢服務，彰化縣政府已加強宣導縣內226家定檢站，應落實定期消毒、佩戴口罩及實聯制等防疫作為，請民眾外出騎車去定檢時，佩戴口罩遵守防疫規定，保護自己也保護別人。

環保局表示，彰化縣內有82萬多輛的機車，其中1~4期車(出廠滿13年以上)老舊機車還有23萬輛，為六都外第1多車的縣市，去年彰化縣共淘汰5萬7219輛老舊機車，淘汰率約20%，因新型機車除了耗油量較少，也比舊車排放汙染少1.5倍以上，且今年是環保署機車汰舊換新補助適用最後1年，為鼓勵民眾汰舊換新，凡淘汰舊機車，彰化縣政府每輛補助1500元，若再加上環保署及工業局補助換新機車最高總補助額達1萬1500元。

環保局提醒機車車主，為減少機車汙染排放，領有牌照出廠滿5年以上的機車，每年應實施排氣檢驗1次，並在行車執照原發照月份前後1個月內完成。請民眾把握最後1年燃油機車補助機會，盡快提出申請補助，相關補助資訊可至彰化縣環保局網站-補助專區查詢，或在上班期間電洽服務專線電話：04-7115655分機238。

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