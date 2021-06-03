警砸上萬自購紫外線消毒燈、空氣清淨機 同事讚：防疫優等生

全國疫情嚴峻，員警尚未全面接種疫苗，台中市豐原警分局偵查佐張智凱添購醫療等級紫外線消毒燈，下班後進行廳舍消毒，並搬來空氣清淨機、紫外線手機消毒盒等防疫器具與同事分享，防疫設備砸破萬元，張謙虛地說，從警有一定風險，「我跟同事的生命安全比較重要，錢再賺就好」。同辦公室員警大讚，跟防疫優等生同空間辦公，讓人很安心。

新冠肺炎疫情嚴峻，警政署統計全國染疫警察攀升至33人，台中有一例女警確診個案；至今，台中市6800餘員警接種疫苗比率不到一半，高風險的外勤員警無不祭出法寶「自保」。

台中市各警分局施行分艙分流，降低染疫風險，台中市豐原警分局偵查隊辦公室內竟有一座要價上萬元的醫療等級ＵＶＣ紫外線消毒燈(環境高效率殺菌)，原來是偵查佐張智凱自掏腰包添購，於人員下班時間打開紫外線消毒燈，消毒辦公廳舍。

由於紫外線光波長較強，無法直視，張不忘製作「紫外線消毒中 請勿靠近直視！」小海報，溫馨提醒同仁不要靠近，靜候消毒。

除了紫外線消毒燈，張智凱分享，眼見疫情嚴重，他還添購手持紫外線殺菌包、空氣清淨機、紫外線手機消毒盒、手持紫外線殺菌燈，多副護目鏡、頭戴式防護面罩、酒精等，這些物品都在辦公室與同仁共用，更能「借用」。

同辦公室的謝姓分隊長讚譽，第一次看到紫外線手機消毒盒覺得很有趣，每天跟學長「借用」消毒，後來發現因工作需求經常觸碰大量公文、又講手機，借用到最後她也添購一台，做好防疫消毒。

有同仁詢問這些防疫裝備花費多少？張智凱無奈笑說，我們的工作不能居家防疫，只好把辦公室弄得像家裡一樣乾淨舒適，「生命比較重要，錢再賺就好」，低調不願多談。

記者從網路賣場計算各項商品，醫療等級ＵＶＣ紫外線消毒燈要價10560元、空氣清淨機9000元、紫外線手機消毒盒1790元、酒精一箱(24瓶)3600元、手持紫外線殺菌包1522元、手持紫外線殺菌燈2680元與其他耗品等器具，張自掏腰包費用已破3萬元。

豐原警分局已啟動駐地異地辦公，謝姓分隊長開玩笑說，會留在這間辦公室，「因為他(張)的辦公室環境很乾淨，讓人很安心」，希望台灣趕快挺過疫情，讓原辦公室同仁趕快回來團聚辦公。