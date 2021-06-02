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限水近2個月逢疫情升級 中彰民眾儲水撐苦日子

中央社 / 台中2日電
台中民眾以大型塑膠桶前往接水點儲水。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中民眾以大型塑膠桶前往接水點儲水。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

台中、苗栗、北彰化地區供5停2實施近2個月，受梅雨鋒面影響，全台水庫雖有進帳，但限水措施仍未解除，民眾今天表示，限水又逢疫情升級，日子僅能苦撐。

台中、苗栗、北彰化地區自4月6日實施供5停2措施，近日受梅雨鋒面影響，全台水庫多有進帳。根據經濟部水利署防災資訊服務網今天的資料顯示，鯉魚潭水庫有效蓄水率10.8%、德基水庫蓄水率6.2%。面對半世紀以來的大旱，台中、苗栗、北彰化地區自4月6日實施供5停2分區限水措施，截至目前已近2個月。

目前租屋在西屯區的林姓男子表示，每次停水的第2天都沒水洗澡，連刷牙、洗臉都必須事先儲水，下了這麼多天的雨，卻還是繼續停水；疫情當下，連去旅館洗澡都不行，「天呀！這日子何時才會結束」。

北屯區的劉小姐指出，因為住在大樓，但每次停水時用水都戰戰兢兢，深怕多用了一些，整棟大樓就會沒水用，每次都儲2大桶水，用來沖馬桶、刷牙、洗手，期盼本週鋒面可多帶點水來，儘快結束限水苦日子。

在彰化縣經營飲料店的林姓民眾指出，先前因供5停2，到了限水的第二天就無法做生意，現在又遇到疫情升級，生意更難做，有的店家乾脆停業休息，他則是祭出外帶優惠，看能不能撐到疫情結束。

水利署表示，此波梅雨鋒面，為全台多座水庫挹注不少水量，但鯉魚潭、德基水庫的水位仍偏低，何時解除供5停2措施，仍待中央旱災應變中心開會決定。

水庫 限水 疫情

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