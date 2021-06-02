乾旱少雨竹筍缺水長一半就枯死 台中今年減產4成

台中市潭子區聚興里、新田里一帶種植274公頃竹筍，去年9月至今乾旱少雨，致今年出筍期，筍徑細小、出筍數低，減產約3、4成，影響農民生計。立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日會同農委會農糧署及台中區農業改良場到場會勘，勘查結果災害達救助標準，中市府農業局將彙整資料報送農糧署啟動現金救助，協助農民度過難關。

久旱不雨，台中市多處綠竹筍田，出筍量不佳。潭子筍農林廷照說，他1甲5分地的筍田，以前每天可採逾140公斤的綠竹筍，但今年乾旱，自3月採收以來，未設置滴灌節水設施的種植區域，因生長期無雨水滋潤，也無地下水井或大排的水源能灌溉，幾乎完全無產量；有設置滴灌節水設施的地方也減收一半，且竹筍重量小又不好看，損失慘重。

賴朝國表示，潭子區綠竹及麻竹種植面積約274公頃，每年產值約3億元，今年因乾旱缺水，損失約3、4成。

楊瓊瓔說，潭子區盛產綠竹筍，生長土壤需溼潤，但今年乾旱水分供給不足，發筍期出筍不佳，甚至長到一半就枯死，產量銳減。綠竹筍平均每叢肥料錢500至1000元不等，今年減產，荀農之後採收所賣的錢，一定連補貼肥料的成本都不夠。