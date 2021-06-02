難維持社交距離 南投土地鑑界案暫停現場鑑界

配合全國疫情升至第三級警戒管制，考量測量人員外業期間與民眾接觸頻繁，難以維持社交距離，為防範群聚傳播風險，自即日起，南投縣各地政事務所新受理申請鑑界案件皆暫不排定日期，待疫情趨緩後會再通知申請人鑑界日期。

南投縣地政處表示，各地政事務所受理須現場實地辦理的土地複丈案件，仍正常受理申請，但新受理申請之「土地鑑界」案件，受理後暫不排定日期，後續疫情趨緩後，會再依收件順序另行通知複丈。

另外，已排定日期需現場實地辦理之土地複丈案件，將先以電話聯絡申請人是否因疫情需暫緩辦理，如無須暫緩辦理，依已排定日期辦理，並請測量人員與申請人落實防疫措施。至於其他受理申請之複丈案件，如土地分割合併、建物第一次測量等，各地政事務所仍依規辦理。

南投縣地政處表示，暫緩排定鑑界日期的措施自即日起開始實施，至於停止實施日期，則等中央流行疫情指揮中心公布之疫情狀況，再另行通知公告。