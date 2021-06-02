影／豐原警設「殺菌門」燈光炫噴力強民眾經過：好有感

上班、洽公先走「殺菌門」！台中市警察局豐原分局今裝設「紫外燈噴霧殺菌門」，利用紫外線燈與次氯酸水噴霧的雙效殺菌效果，讓上班與洽公民眾進行3至5秒全身殺菌，再進入辦公廳舍，降低染疫風險。由於氯酸水噴霧加上ㄇ字型的紫外線燈光炫目，洽公民眾大讚，「這樣消毒很有感」。

國內疫情升溫，經警政署統計全國已有33名警察染疫，台中市警察局豐原分局今天打造一座「紫外燈噴霧殺菌門」，讓洽公民眾及上班員警進出辦公大樓前，先經過「殺菌門」進行全身殺菌程序，除去身上細菌，在職場更安心工作、為民服務。

豐原分局進一步指出，有別於一般酒精噴灑手部消毒簡易形式，透過紫外燈照射(3至5秒)與次氯酸水噴霧，將病毒清除於門外，洽公民眾及員警可以快速通關，保障市民及員警健康，降低接觸風險。

秘書室警員張詠琦擔任收發工作，經常需要跟員警、洽公民眾接觸，由豐原分局警友站架設的「殺菌門」可以零接觸替民眾進行消毒，讓第一線員警相當安心。洽公的謝姓民眾說，第一次看到「這麼炫目」的殺菌設備，而且不必接觸其他消毒器具，令他印象深刻。

豐原分局分局長吳銘淵表示，警察是第一線執勤的公務員，肩負警戒、協助疫情調查等高風險任務，特別提醒員警落實防疫措施，執勤過程中提高警覺，期盼所有員警及市民都能平安健康度過疫情，恢復正常生活。