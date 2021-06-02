神明配合防疫！200多年歷史樂成宮將神尊請到廟門口

台中樂成宮、建國市場及新光黃昏市場是東區三大熱門去處，落實實名制。疫情嚴峻，台中東區區公所大力宣導防疫措施，樂成宮配合將神尊請到廟門口，方便民眾在廟埕外參拜，藉由宗教力量，增強防疫力量。

台中東區區長何宜真說，今年5月16日起，宮廟不開放入內參拜，樂成宮貼心照顧信眾的心靈需求，特別將神尊請到廟門口，在實聯制、戴口罩、量體溫及手部消毒措施後，信眾可在廟埕參拜，防堵疫情，更維護信眾健康與安全。

建國市場、新光黃昏市場是台中最大、最具特色的傳統市集，也是民眾常採買的重要所在，市場自治會十分重視防疫工作，現在已自動自發在各出入口設置實名制、量體溫、酒精消毒等防疫人力，也配合公所加強各項防疫措施宣導。

東區區長何宜真說，近期因建國市場有確診者足跡，市場自治會更在環保局消毒後，將市場裡裡外外消毒一遍，確保民眾採購安全。因建國市場有十個出入口，大家輪流站崗消毒量體溫，確保民眾安全。

東區區長何宜真說，宮廟和市場自治會全力配合防疫工作，也呼籲市民朋友，本土疫情持續升溫，民眾外出時應全程戴口罩，並配合市場分流運動。

台中市按身分證字號尾數到傳統市場，單數（1、3、5、7、9）每周三五日、雙數（2、4、6、8、0）每周二四六，分流到市場採買，一次買足，減少群聚、減少染疫、保護你我他。