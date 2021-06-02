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疫情不歇看不到曙光 台中飯店接連損失旺季商機恐落空

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

疫情讓觀光旅遊業進入寒冬，台中市台灣大道上的星級飯店不僅宴席損失數千萬元，住房也僅剩有限的商務客，對於原本每年六月逐步接近的旅遊旺季，業者都說，目前仍看不見曙光，只能耐心等待，直到疫情真正能下降。

一名市區星級飯店公關指出，宴席的損失最大，原本8、9月有的訂席也都取消，住房更僅剩有限的商務客，又因餐廳無法經營，早餐都還送到房間。她說，疫情若僅是趨緩都還不足以改變現狀，一定要確定下降，並等降至原本的二級警戒才有可能。

她說，直到目前仍不到曙光，公司內的看法是，即使疫情下來，大概也要到七月中以後才會逐步恢復，旅遊客甚至要看到寒假去了。她表示，寧願等待期久一些，疫情真正平穩再重新開始，若急著放鬆，疫情恐怕又會再起。

位在梨山的梨山賓館副總林閔政說，公司已經配合防疫停業，也沒有辦法像市區飯店可以賣賣便當有副業收入。以往此時已著手準備年度的旅遊旺季來臨，並隨著吃水蜜桃、採蘋果、看楓葉的遊客一波波到來，商機一路延續到隔年，但目前完全沒有，只能等待。

台中市觀光旅館公會理事長、台中福華飯店董事長廖國宏也認為，觀光業希望的人群聚集，但這和防疫違背，目前只能一切以防疫為先；只要疫情未能解決，所有因應方式終究只是治標不治本，現在同業們只能忍耐，等待這一波的疫情過去。

疫情 梨山 台中市

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