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南投埔里又見「垃圾瀑布」入侵 居民氣炸：沒公德心

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區又見「垃圾瀑布」，恐汙染下游用水及生態環境。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區又見「垃圾瀑布」，恐汙染下游用水及生態環境。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區因地處偏僻，曾遭不肖人士偷倒廢棄物，當地為此在路旁設置水泥鋼筋柵欄盼防堵，未料仍被趁隙亂丟，山谷又見「垃圾瀑布」，恐汙染下游民生、農業用水及生態棲地，居民痛罵「沒公德心」，公所發文盼查。

埔里公所指出，鎮內大坪頂地區壽山尾是偏僻山谷，地形陡峭，平時往來人車不多，4年多前就有不肖人士趁地方沒注意，違法傾倒大量廢棄物，滿坑滿谷的垃圾占據約2公頃土地，全被棄置在隱密山谷竹林間，形成可怕的「垃圾瀑布」。

而因被傾倒的地點為國有出租地，國有產財署當時就會同地方及環保單位盡量清除垃圾廢棄物，地方憂心類似狀況再發生，就在道路旁設置水泥鋼筋柵欄防堵，未料，最近又有不肖人士疑見疫情嚴重，往來人車更少，竟又趁隙偷倒垃圾。

沿山坡綿延而下的「垃圾瀑布」，從用完的農業資材、民生家庭垃圾到廢棄床墊等都有，還不時飄出臭味，居民看了超傻眼，既生氣又憂心，就怕垃圾汙水恐汙染下游一新里民生及農業灌溉用水，也影響保育類野生魚類「台灣白魚」的棲地。

「缺乏公德心！」一新里長林宥岑說，壽山尾算一新里煙寮坑野溪上游，該里民生和農業用水都從該溪取水，也與台灣白魚棲地息息相關，而近期山區雨量豐沛，垃圾汙水滲入地下，也隨雨水沿山溝沖刷入溪，對地方用水和環境生態影響更大。

埔里公所獲報後隨即派員勘查瞭解，公所清潔隊表示，透過GPS定位確認被傾倒廢棄物處均為國產署土地，將以公文通知該單位進一步會勘並調查，而該處偏僻陡峭，恐不容易清理，後續也將與相關單位研商垃圾清除和土地妥善管理對策。

南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區又見「垃圾瀑布」，恐汙染下游用水及生態環境。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區又見「垃圾瀑布」，恐汙染下游用水及生態環境。圖／讀者提供

廢棄物 埔里 台灣白魚

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