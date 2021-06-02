聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投傳統市場分流未強制 警憂人潮聚集成破口
國內疫情嚴峻，已有多個縣市實施依身分證字號尾數單雙數，分流採買，南投縣鼓勵民眾主動分流，但未強制執行，南投市傳統市場昨天出現許多買菜人潮，恐增加感染風險。南投警分局和市公所今天上午分別到民權街、育樂路傳統市場宣導分流，降低染疫風險。
台灣確診人數有稍微平穩的趨勢，南投縣連續2天無新增確診個案，但整體疫情依舊嚴峻，經研究指出，傳統市場內新冠肺炎傳播率，比一般場所高出2至34倍，民眾不自覺摩肩擦踵，讓傳播力超強的病毒有機可趁，成為防疫破口，已有多個縣市從1日起實施市場分流機制，民眾應依身分證字號尾數單雙數，分流採買。
南投縣政府沒有強制執行，鼓勵民眾主動分流，不過，昨天南投傳統市場，仍有大批民眾採購蔬果食物，街道人擠人，雖然民眾都有戴上口罩，但人潮相當密集，仍可能造成疫情擴散。南投縣建設處表示，已經發文公所、市場管理委員會等，建議並鼓勵疫情期間實施人流管制。
南投警分局長鄭有益和南投市長宋懷琳，今天上午率隊到南投市民權街、育樂路的傳統市場實施宣導，希望民眾能夠主動配合分流，以身分證字號尾數單雙數分流，尾數單數星期三、五、日採買；雙數星期二、四、六採買，一次購足物資並減少市場停留時間，減少群聚降低染疫風險。
分局長鄭有益表示，經統計大多確診感染者，都有「傳統菜市場」及「大賣場」等處所足跡，因此呼籲民眾出門採買民生物資要記得配戴口罩、保持社交距離，並配合「採買分流、少去多買、一次購足、速買速離」等作為，返家前也要用酒精消毒雙手，採買物品要清洗乾淨，才能有效減少病毒感染率，警方也將嚴格稽查取締及防疫宣導，避免出現防疫破口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言