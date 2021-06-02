快訊

直播／大規模接種計畫今公布拚速打疫苗 指揮中心下午2時說明

4住宿生確診！ 文化大學宿舍345人今急快篩 已3人陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投傳統市場分流未強制 警憂人潮聚集成破口

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投警分局到傳統市場宣導民眾分流，避免人潮擁擠增加染疫風險。圖／南投警分局提供
南投警分局到傳統市場宣導民眾分流，避免人潮擁擠增加染疫風險。圖／南投警分局提供

國內疫情嚴峻，已有多個縣市實施依身分證字號尾數單雙數，分流採買，南投縣鼓勵民眾主動分流，但未強制執行，南投市傳統市場昨天出現許多買菜人潮，恐增加感染風險。南投警分局和市公所今天上午分別到民權街、育樂路傳統市場宣導分流，降低染疫風險。

台灣確診人數有稍微平穩的趨勢，南投縣連續2天無新增確診個案，但整體疫情依舊嚴峻，經研究指出，傳統市場內新冠肺炎傳播率，比一般場所高出2至34倍，民眾不自覺摩肩擦踵，讓傳播力超強的病毒有機可趁，成為防疫破口，已有多個縣市從1日起實施市場分流機制，民眾應依身分證字號尾數單雙數，分流採買。

南投縣政府沒有強制執行，鼓勵民眾主動分流，不過，昨天南投傳統市場，仍有大批民眾採購蔬果食物，街道人擠人，雖然民眾都有戴上口罩，但人潮相當密集，仍可能造成疫情擴散。南投縣建設處表示，已經發文公所、市場管理委員會等，建議並鼓勵疫情期間實施人流管制。

南投警分局長鄭有益和南投市長宋懷琳，今天上午率隊到南投市民權街、育樂路的傳統市場實施宣導，希望民眾能夠主動配合分流，以身分證字號尾數單雙數分流，尾數單數星期三、五、日採買；雙數星期二、四、六採買，一次購足物資並減少市場停留時間，減少群聚降低染疫風險。

分局長鄭有益表示，經統計大多確診感染者，都有「傳統菜市場」及「大賣場」等處所足跡，因此呼籲民眾出門採買民生物資要記得配戴口罩、保持社交距離，並配合「採買分流、少去多買、一次購足、速買速離」等作為，返家前也要用酒精消毒雙手，採買物品要清洗乾淨，才能有效減少病毒感染率，警方也將嚴格稽查取締及防疫宣導，避免出現防疫破口。

南投警分局到傳統市場宣導民眾分流，避免人潮擁擠增加染疫風險。圖／南投警分局提供
南投警分局到傳統市場宣導民眾分流，避免人潮擁擠增加染疫風險。圖／南投警分局提供
南投警分局到傳統市場宣導民眾分流，避免人潮擁擠增加染疫風險。圖／南投警分局提供
南投警分局到傳統市場宣導民眾分流，避免人潮擁擠增加染疫風險。圖／南投警分局提供

傳統市場 疫情 身分證

延伸閱讀

南投社區快速篩檢站1600多人 2陽性個案核酸檢測呈陰性

疫情嚴峻嬤不敢問路竟搭車過站15公里 警當車掌暖心指路

南投縣疫苗分配少 醫護節約使用一瓶打10.7人

南投午後再下大雨！日月潭最大量進水 全天不到300萬噸

相關新聞

南投埔里又見「垃圾瀑布」入侵 居民氣炸：沒公德心

南投縣埔里鎮合成里大坪頂山區因地處偏僻，曾遭不肖人士偷倒廢棄物，當地為此在路旁設置水泥鋼筋柵欄盼防堵，未料仍被趁隙亂丟，...

影／南投傳統市場分流未強制 警憂人潮聚集成破口

國內疫情嚴峻，已有多個縣市實施依身分證字號尾數單雙數，分流採買，南投縣鼓勵民眾主動分流，但未強制執行，南投市傳統市場昨天...

疫情不歇看不到曙光 台中飯店接連損失旺季商機恐落空

疫情讓觀光旅遊業進入寒冬，台中市台灣大道上的星級飯店不僅宴席損失數千萬元，住房也僅剩有限的商務客，對於原本每年六月逐步接...

因應汛期 中市清疏79公里區域排水及雨水下水道

為因應梅雨及颱風季節，台中市府水利局於汛期前針對區域排水及下水道瓶頸段，進行排水道疏通作業，已完成全市區域排水及雨水下水...

物流業暫停低溫配送！福興爌肉粽宅配增5成 急借冷凍車送貨

彰化縣福興鄉每年端午限量的「福農粽」銷量都很好，今年民眾下訂單預計至少可賣出10萬顆，受到新冠肺炎疫情影響，今年宅配數量...

慈濟挺防疫前線員警 捐大甲警防護面罩手套和涼感袖套

新冠肺炎疫情緊張，全國都進入第三級警戒，慈濟基金會為感恩台中市大甲警分局防疫第一線員警，昨天送一批防疫物資，包含PVC手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。