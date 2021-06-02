影／南投傳統市場分流未強制 警憂人潮聚集成破口

國內疫情嚴峻，已有多個縣市實施依身分證字號尾數單雙數，分流採買，南投縣鼓勵民眾主動分流，但未強制執行，南投市傳統市場昨天出現許多買菜人潮，恐增加感染風險。南投警分局和市公所今天上午分別到民權街、育樂路傳統市場宣導分流，降低染疫風險。

台灣確診人數有稍微平穩的趨勢，南投縣連續2天無新增確診個案，但整體疫情依舊嚴峻，經研究指出，傳統市場內新冠肺炎傳播率，比一般場所高出2至34倍，民眾不自覺摩肩擦踵，讓傳播力超強的病毒有機可趁，成為防疫破口，已有多個縣市從1日起實施市場分流機制，民眾應依身分證字號尾數單雙數，分流採買。

南投縣政府沒有強制執行，鼓勵民眾主動分流，不過，昨天南投傳統市場，仍有大批民眾採購蔬果食物，街道人擠人，雖然民眾都有戴上口罩，但人潮相當密集，仍可能造成疫情擴散。南投縣建設處表示，已經發文公所、市場管理委員會等，建議並鼓勵疫情期間實施人流管制。

南投警分局長鄭有益和南投市長宋懷琳，今天上午率隊到南投市民權街、育樂路的傳統市場實施宣導，希望民眾能夠主動配合分流，以身分證字號尾數單雙數分流，尾數單數星期三、五、日採買；雙數星期二、四、六採買，一次購足物資並減少市場停留時間，減少群聚降低染疫風險。