因應汛期 中市清疏79公里區域排水及雨水下水道

為因應梅雨及颱風季節，台中市府水利局於汛期前針對區域排水及下水道瓶頸段，進行排水道疏通作業，已完成全市區域排水及雨水下水道清疏達79公里，維持整體排水路承洪能力。

水利局長范世億表示，汛期前清疏作業是每年最重要工作項目之一，尤其注重隱藏暗處的雨水下水道檢查及疏通，如各處倒虹吸管段及瓶頸段皆是維護重點，使排水效益能更加顯著。

水利局指出，台中市區域排水路及雨水下水道部分區域設有淹水感測元件，能導入智慧化感測功能，掌握排水路水位與下水道淤積，能協助管理與應變單位了解歷史淹水情況及雨水收集與排洪情形，民眾也可多利用「台中水情APP」中各項資訊掌握最新水情，以提早準備防患淹水災情。