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因應汛期 中市清疏79公里區域排水及雨水下水道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
雨水下水道清理前。圖／台中市府水利局提供
雨水下水道清理前。圖／台中市府水利局提供

為因應梅雨及颱風季節，台中市府水利局於汛期前針對區域排水及下水道瓶頸段，進行排水道疏通作業，已完成全市區域排水及雨水下水道清疏達79公里，維持整體排水路承洪能力。

水利局長范世億表示，汛期前清疏作業是每年最重要工作項目之一，尤其注重隱藏暗處的雨水下水道檢查及疏通，如各處倒虹吸管段及瓶頸段皆是維護重點，使排水效益能更加顯著。

水利局指出，台中市區域排水路及雨水下水道部分區域設有淹水感測元件，能導入智慧化感測功能，掌握排水路水位與下水道淤積，能協助管理與應變單位了解歷史淹水情況及雨水收集與排洪情形，民眾也可多利用「台中水情APP」中各項資訊掌握最新水情，以提早準備防患淹水災情。

水利局表示，各級排水路的瓶頸段或易淹水區排水道雖然都已疏通完成，為了市民的生命財產安全，除了機關持續各項防汛整備及佈署外，提醒民眾切勿因一己隨手之便，將居家垃圾任意丟棄於排水道內，共同維持各級排水道的暢通。

雨水下水道清理後。圖／台中市府水利局提供
雨水下水道清理後。圖／台中市府水利局提供

淹水 台中市 吸管

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