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物流業暫停低溫配送！福興爌肉粽宅配增5成 急借冷凍車送貨

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興農會推出的「福農粽」宅配需求高，今年增加5成宅配量。圖／福興農會提供
彰化福興農會推出的「福農粽」宅配需求高，今年增加5成宅配量。圖／福興農會提供

彰化縣福興鄉每年端午限量的「福農粽」銷量都很好，今年民眾下訂單預計至少可賣出10萬顆，受到新冠肺炎疫情影響，今年宅配數量也多出5成，但昨天宅配業者臨時取消低溫配送，讓這幾天出貨大亂，農會緊急借來冷凍車送大單，散戶則電話一一通知，若無法接受延後出貨，也願意退錢給消費者。

福興農會總幹事林坤宏說，由於配訂單多，5月中已陸續出貨，昨天原本已準備好下午3點要配送的肉粽，中午臨時得知物流業者不收低溫冷藏商品，員工緊急電話聯繫消費者，散戶大都可以接受延後一周，團購的大訂單則由農會自己出車點到點運送，目前還未有人退訂。

福農爌肉粽使用在地長糯米，爌肉也是來自彰化豬肉商提供原料，有政府檢驗標章，另使用雲林花生、新社香菇、屏東鹹蛋黃，原料都是台灣地產地銷。

林坤宏說，彰化縣福興鄉、埔鹽鄉一帶產長糯米，傳統肉粽無論北部粽或南部粽，一般都是用長糯米，為推廣在地優質農產，9年前家政班成員在端午節前夕包粽送人，因口碑好開始銷售，彰化爌肉飯相當有名，去年開始進一步將爌肉包進肉粽裡，受到歡迎。

去年開始疫情肆虐，為讓產品能到電商平台販售，農會與具有HACCP國際食品安源認證的生產工廠製作福農粽，除了因應大量生產，也避免人力群聚，林坤宏說，今年原物料漲3成，但銷售價格不變，以往每年賣8萬多顆，今年疫情尚未趨緩，宅經濟仍相當盛行，訂購更踴躍，預計可賣出10萬多顆，又以外地訂單多，即便是鄰近鄉鎮為防範疫情，也都選擇宅配配送。

疫情 農會

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