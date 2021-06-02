慈濟挺防疫前線員警 捐大甲警防護面罩手套和涼感袖套

新冠肺炎疫情緊張，全國都進入第三級警戒，慈濟基金會為感恩台中市大甲警分局防疫第一線員警，昨天送一批防疫物資，包含PVC手套300雙、防護面罩350個、抗UV涼感袖套50雙，讓大甲警察在守護人民之際，也有慈濟來協助守護他們防疫安全。

慈濟基金會表示，時值疫情嚴峻時期，警察身處防疫勤務第一線，無論是執行疫調、防疫宣導、取締、巡邏、交通事故處理或治安案件處理等，都會與民眾直接接觸，屬於染疫高風險族群，派出所更是民眾洽公往來駐足的公共場所與密閉空間，希望在防疫之餘，也能防護自身的安全。

大甲警分局長李建興感恩慈濟在疫情艱困時期致贈防疫面罩等防疫物資，熱心公益，挺防疫前線員警，讓員警為市民服務同時也能兼顧防疫安全措施，減輕心裏負擔。