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12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

阿公阿嬤也看得到台中最新疫情！台中CH3頻道同步轉播

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新聞局今天說，每天下午3時的「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」與台中市5家有線電視業者合作，同步在公用頻道(CH3)轉播。圖／台中市政府提供
台中市新聞局今天說，每天下午3時的「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」與台中市5家有線電視業者合作，同步在公用頻道(CH3)轉播。圖／台中市政府提供

國內疫情嚴峻，台中市新聞局今天表示，每天下午3時舉行「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」，除透過市長盧秀燕臉書直播，也與台中市5家有線電視業者合作，同步在公用頻道(CH3)轉播，讓不會使用網路的長輩或習慣收看電視的族群，可以透過電視掌握最新的防疫訊息。

台中市新聞局說明，轉播業者涵蓋台中市5家有線電視，包括大屯有線電視、群健有線電視、豐盟有線電視、台灣佳光電訊及大台中數位有線電視，民眾只要打開電視轉至第3頻道，即可同步收看。

台中市新聞局表示，依有線電視營運管理規定，各家有線電視的第3頻道須做為公用頻道，供政府機關、學校、團體及民眾播送公益、藝文、社教等節目，即「全民的頻道」；日常除排播民眾申請托播的自製影片，也於固定時間播出英語教學節目，每週一至週五也可收看由有線電視業者聯合製播的「大臺中聯播新聞」。

新聞局長黃國瑋指出，考量部分長輩可能不會使用網路，較習慣觀看電視，新聞局與有線電視業者合作，每日下午3時同步於公用頻道轉播疫情線上記者會，宣導台中最新防疫作為、疫情趨勢及確診者足跡等資訊。

台中市 疫情

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