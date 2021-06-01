南投社區快速篩檢站1600多人 2陽性個案核酸檢測呈陰性
南投縣連續兩日零確診，但衛生局持續在草屯社及埔里社區進行快速篩檢，今天共完成快速篩檢總計篩檢314人，其中快篩出陽性1人；經針對快篩陽性者立即採檢PCR核酸檢測，結果呈現陰性，統計以草屯為防疫熱區實施6場快篩達811人後，全數陰性；埔里社篩近800人，則發現2起陽性個案，所幸PCR核酸檢測呈陰性。
南投縣衛生局表示，目前已完成草屯地區6場新冠肺炎社區篩檢站工作，受篩檢者全數陰性，埔里鎮社區快篩採檢專案也完成6場採檢，雖發現2例快篩陽性個案，但結果PCR全為陰性，為控制社區風險，在埔里地區至6月5日止還有3場次，衛生局呼籲「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施。
衛生局同時提醒，過去有與近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀）、或近期曾前往東方紅時尚會館消費和相關人員接觸者；可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，請勿搭乘大眾運輸工具接受篩檢，縣內6家指定採檢醫院有衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院。
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