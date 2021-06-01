獲配發2.7萬劑疫苗 中市醫事人員優先施打

台中市獲中央新配發2 萬7000劑新冠肺炎疫苗，台中市副市長黃國榮今天表示，其中2萬2000劑優先分配給醫事及相關人員，並預計於4日全數施打完畢。

台中市在第一批獲中央配發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗1萬7500劑，已於昨天施打完畢。黃國榮在線上記者會中指出，第二批獲中央配發2萬7000劑疫苗，包含昨日到貨7000劑、今日到貨1萬劑、預計明日到貨1萬劑。

黃國榮表示，其中的2萬2000劑優先配發給醫事及相關人員，今天起一連三日於台中市18家醫院及各衛生所施打，預計3日前施打完畢。

至於其餘5000劑疫苗，黃國榮說，將提供給第一線防疫人員，包含第一線防疫警察、第一線消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、居家檢疫替代所工作人員、居家檢疫關懷人員（里長、里幹事）等。

黃國榮指出，市府已安排5處「疫苗快打站」，4日將為第一線防疫人員施打，同時也為未來將設置的66處快打站提前暖身準備。