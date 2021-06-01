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台中機場設置快篩站 明天啟用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中航空站今天設置快篩站，明天啟用。記者游振昇／攝影
台中航空站今天設置快篩站，明天啟用。記者游振昇／攝影

為避免疫情擴散到離島，中央流行疫情指揮中心今天公告，松山、台中、嘉義、台南、小港等5個航空站設立快篩站，明起搭機旅客經體溫量測，若出現發燒或身體異狀，要先進行快篩採檢，陰性才能登機，台中航空站今天已完成快篩站，明天啟用。

明天起飛離島登機旅客，需填寫14天內有無症狀之健康聲明書，若14天內有症狀要接受快篩，呈陽性者不能登機，台中航空站今天在2號門設置完成快篩站。

台中航空站表示，明天起搭機的旅客要從2號門進出，旅客要先填寫健康聲明書，若身體無症狀而且體溫正常的旅客，填寫健康聲明書後就能辦理登機手續；若有發燒的旅客必須到篩檢站進行快篩採檢。台中航空站說，健康聲明書有法律效力，旅客要照實填寫。

台中航空站今天設置快篩站，明天啟用。記者游振昇／攝影
台中航空站今天設置快篩站，明天啟用。記者游振昇／攝影

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