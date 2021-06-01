台中機場設置快篩站 明天啟用

為避免疫情擴散到離島，中央流行疫情指揮中心今天公告，松山、台中、嘉義、台南、小港等5個航空站設立快篩站，明起搭機旅客經體溫量測，若出現發燒或身體異狀，要先進行快篩採檢，陰性才能登機，台中航空站今天已完成快篩站，明天啟用。

明天起飛離島登機旅客，需填寫14天內有無症狀之健康聲明書，若14天內有症狀要接受快篩，呈陽性者不能登機，台中航空站今天在2號門設置完成快篩站。