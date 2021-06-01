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彰化疫苗再核發6千多劑 衛生局：約8成醫護可完成施打

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣新冠肺炎疫苗量目前估算可提供8成醫護人員施打。記者林敬家／攝影
彰化縣新冠肺炎疫苗量目前估算可提供8成醫護人員施打。記者林敬家／攝影

彰化縣向中央爭取加碼新冠肺炎疫苗，41萬劑AZ疫苗第一波核發6500劑，今天衛生局接獲通知，這兩天將會再有6100劑疫苗供應。是否足夠？彰化衛生局長葉彥伯說，估算所有疫苗量只夠醫護及醫事人員施打8成接種率，警察大約控留1300劑。

彰化縣長王惠美一再強調，終結疫情一定要靠疫苗，疫苗是專業，會尊重中央辦理，近日企業和宗教團體都陸續拋磚引玉採購疫苗，中央應會盡快讓國際認可的疫苗進到台灣。

葉彥伯說，針對6500劑疫苗今天上午已完成5500劑施打，配合醫護人員排班，預計今天將接種完畢，最新一批疫苗中央還是雙北優先，彰化還不夠百分之百醫護人員施打，警察預留的疫苗則是以外勤且參與防疫者優先。

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