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疫情嚴峻捐款箱朝天又物資少 弱勢家庭端午過節都困難　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心在戶外停車場搭帳蓬，讓受扶助家庭在外面領取物資。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心在戶外停車場搭帳蓬，讓受扶助家庭在外面領取物資。記者簡慧珍／攝影

國內疫情依舊緊繃，很多餐廳和商家停業，民眾盡量少出門，社福機構大額捐款急遽減少，放在店家的小額捐款箱也箱底朝天，因八成受扶助弱勢家庭賺時薪度日，生活更辛苦，更仰賴外界幫助，讓社福機構感受今年本土疫情衝擊加倍嚴重。

彰化家扶中心宣導「掏掏口袋零錢，幫助孩子童年。」對外放置100多個小額捐款箱，發生本土疫情後，店家不做生意或改外帶，社工人員為了避免趴趴走，不到店家回收，現今也不用回收，因為「箱子裡沒零錢」。

彰化家扶約八成的受扶助家庭主要經濟來源是時薪工作，餐廳、商店停業和縮短營業時間，影響時薪工作者的收入，更需要社福機構的幫忙，可是民眾在家防疫，減少外出，彰化家扶中心員林館等服務據點不再出現小額捐款人或捐贈物資者，善款和物資都少了，連往年社區和社團包粽子送家扶，因擔心群聚感染都取消包粽，受扶助親子能否一人獲贈一粽都成問題。

行政中心和美兒童館的館外搭帳蓬，統一受理各方捐贈物資和小額捐款；彰化家扶中心主任王震光說，在外面拿錢捐款有違「財不露白」傳統觀念，民眾不習慣，家扶中心常常整天等不到一個人捐款，線上捐款則因疫情拖累經濟，民眾收入頓減，恐無餘力慷慨解囊。

無獨有偶，二林喜樂保育院同樣遭遇募款難題。彰化縣政府屢次要求找到合法地點設立庇護工場，保育院規畫向二林鎮農會貸款購地興建新工場，延續製作喜樂水餃等產品，4年前開始舉辦募款餐會，目標約1億3000萬元，迄今募得約4000萬元。

去年國外爆發疫情，國內一度警戒，6月間逐步解封，二林喜樂保育院繼續舉辦募款等活動，今年本土疫情急速升溫到第三級警戒，保育院連忙暫停4場募款餐會，謝絕外賓造訪院區，加強管制人員進出和員工活動範圍，所以外界難以到院捐款和捐贈物資。

二林喜樂保育院公關陳金秀表示，各行各業慘澹，別說對外放置的零錢捐款箱裡沒零錢，一般到院捐款、捐物資和線上捐款的狀況都很槽，保育院規畫今年舉辦5場募款餐會，只辦一場，其餘4場暫停，原本計畫募款5年達到購置土地自備款的門檻，但目前還看不到本土疫情盡頭，5年計畫恐怕淪為夢想。

去年台灣相對安全，社福機構下半年都解除募款壓力警報，二林喜樂保育院評估這次疫情來得又急又凶，本土疫情發生才一個月，很多行業停擺，經濟衝擊翻倍，募款相當不樂觀，只能希望疫情趕快結束，終結生活常態被改變的噩夢。

捐款 疫情 募款

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